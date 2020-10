La aplicación WhatsApp se ha popularizado tanto con el tiempo que actualmente existen herramientas similares que buscan hacerle frente a la app de mensajería más usada en el mundo.

Tal es el caso de los Mods como WhatsApp Plus que cumplen con las mismas funciones que la versión original, pero con más características, razón por la cual miles de usuarios deciden instalarlas.

Indica Jean Lucas Bello en el portal Fayerwayer que también el surgimiento de estos MODs ha hecho que otros similares salgan a flote, pero con fines dañinos para el dispositivo móvil.

Un ejemplo es WhatsApp Gold, un supuesta MOD de WhatsApp que ofrece el envío de 100 imágenes a la vez y una protección antibaneo a los usuarios.

Con interfaz dorada y con funciones similares a los MODs mencionados, pero la realidad es que esta app lo que hace es robar tus datos, ya que se trata de un “caballo de Troya”.

Supuestas funciones de WhatsApp Gold

Envía 100 imágenes a la vez

Antibaneos

Videollamadas

Elimina mensajes enviados

Iconos personalizables en HD

Mucho más emojis

Mejor manejo de la privacidad en el estado de conexión.

Varios temas para descargar.

El envío de archivos de gran tamaño.

Descargar los estados de tus contactos.

Diferentes diseños para ticks y burbujas de conversación.

Riesgos de WhatsApp Gold

Esta versión de la aplicación de mensajería se tiene que descargar desde otro sitio web como APK, ya que no se encuentra disponible en la Play Store.

Es decir, esta app no se encuentra disponible en ninguna fuente oficial, por lo que es necesario activar la opción de “Orígenes Desconocidos” en el celular.

Desde hace 4 años ya se advirtió de los peligros de este Mods de WhatsApp. Sin embargo, nuevamente está volviéndose popular en los sitios de descargas.

Estas funciones descargadas como archivo APK tiene el riesgo de ser detectado por WhatsApp y sufrir la suspensión temporal de la cuenta.

La compañía propiedad de Facebook ha informado en su blog que tener estas versiones no oficiales de WhatsApp significaría un motivo para suspender la cuenta:

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”.

Hay algunos MODs que manejan un sistema de “protección” donde burlan la seguridad de WhatsApp, pero este tipo de cosas se mantienen en constante actualización.