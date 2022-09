¿Qué dijo la agente de la Digesett lactando bebé en la calle?

What’s your Reaction? 1 0 0 1 0 0

Luego de protagonizar una foto que se viralizó en las redes sociales amantando a su bebé en la vía pública, la agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), Rosa María de Jesús, explicó que se vio en la necesidad de alimentar a su hijo en ese lugar porque este lloraba desconsoladamente.

“El día de ayer tuve que buscar al niño en el lugar donde me lo cuidan; estaban limpiando a la hora de yo ir a hacerlo. Cuando el niño comenzó a llorar desconsoladamente tuve que darle el seno porque tenía hambre. No estoy acostumbrada a hacerlo (lactar) en la vía pública, pero en ese momento me vi en la necesidad. Apareció un desconocido, me tiró la foto y la difundió en las redes sociales”, dijo la agente en un video.

Tras el hecho, un equipo médico de la Digesett visitó a la joven madre para contactarla y asegurarse de que el niño estuviera en buen estado de salud.

Tanto la explicación de la madre y la intervención de los doctores fue dada a conocer a través de las redes sociales de la entidad fiscalizadora del tránsito, que aprovechó para informar que cuenta con una moderna sala de lactancia que será inaugurada en la próxima semana, en beneficio de todo su personal, en especial de las madres lactantes.

Vamos a investigar con @digesettrd_ para que las agentes tengan comodidad para poder lactar y también para conocer su situación. — Raquel Arbaje (@raquelarbaje) September 24, 2022

La imagen de Rosa María lactando a su bebé en la calle fue aplaudida por cibernautas, que describieron su accionar como el de toda una “dama”.

La primera dama Raquel Arbaje fue una de las usuarias de las redes sociales que opinó sobre la imagen y prometió investigar con la Digesett que las agentes tengan comodidad para poder lactar y también conocer la situación de la joven madre.