Qik revoluciona la banca digital con nueva Cuenta Compartida y retiros con Código CASH

Bartolo García

Santo Domingo, RD. – Qik Banco Digital Dominicano, S.A., filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, anunció el lanzamiento de su innovadora Cuenta Compartida Qik, una herramienta que permite a dos personas administrar y ahorrar dinero de forma conjunta y totalmente digital, sin necesidad de visitar una oficina física.

Se trata de la única cuenta en el mercado nacional que ofrece copropiedad 100% digital, diseñada especialmente para parejas, familiares o socios que deseen manejar gastos comunes o trabajar juntos hacia metas financieras.

Además de su practicidad, la cuenta ofrece una tasa de interés escalonada de hasta un 5%, incentivando el ahorro compartido y la planificación económica en equipo.

La apertura de esta cuenta es sencilla y rápida: los usuarios pueden activarla desde la app Qik, invitando a otra persona únicamente con su número de cédula.

Ambos deben ser clientes Qik (Qikers) y, tras aceptar la invitación, la cuenta queda habilitada automáticamente, permitiendo su gestión en tiempo real desde el celular.

Con esta herramienta, los clientes pueden depositar fondos, realizar transferencias a otros usuarios Qik o a cuentas de cualquier banco, todo sin trámites presenciales ni papeleo innecesario.

En paralelo, Qik presentó otra innovación: la habilitación del retiro de efectivo con Código CASH en más de 650 Subagentes Qik distribuidos en todo el país.

Esta red complementa los más de 1,200 cajeros automáticos disponibles a nivel nacional, ampliando las opciones para acceder a dinero en efectivo, incluso en comunidades apartadas.

La nueva funcionalidad permite que residentes de zonas rurales o con baja infraestructura bancaria puedan retirar fondos de forma ágil y segura, democratizando el acceso a servicios financieros esenciales.

Ambas innovaciones reflejan el compromiso de Qik con una banca más accesible, eficiente y colaborativa, simplificando procesos y reduciendo costos para los usuarios.

La App Qik integra tecnologías como inteligencia artificial y análisis de datos, permitiendo un mayor control sobre las finanzas y ofreciendo experiencias personalizadas para cada cliente.

Todos los productos del neobanco pueden solicitarse a través de www.qik.do y gestionarse desde la aplicación disponible para Android e iOS, brindando al usuario control total sobre su dinero en cualquier momento y lugar.

Con estas soluciones, Qik continúa consolidándose como líder en innovación financiera en República Dominicana, transformando la forma en que los ciudadanos interactúan con sus recursos.

