Purina y Selvática Pet Store llevaron a cabo la cuarta edición de su “Día de Donaciones”. Se trató de una actividad navideña a beneficio de cientos de perros y gatos sin hogar que han sido rescatados por diversas entidades de protección animal en República Dominicana.

Bajo el lema “Hagamos esta navidad especial para ellos”, la actividad fue destinada a las fundaciones de mascotas Diakimyi, Ghetto 2 Garden, Safe and Happy Pet, Quisqueya en Desarrollo, Rescued by Love, Animales en Vilo, Adóptame RD, Cat Lovers, Jay The Cat, Pet Home y Padela.

Este año, la iniciativa logró recaudar alrededor de 12,145 libras de alimento para perros y gatos de la marca Purina®, líder en nutrición para mascotas en el país. Los productos donados fueron Friskies®, Dog Chow® Cachorro y Dog Chow® Adulto, tras haber sido puestos a disposición del público en general para su compra en la mencionada tienda de productos para mascotas.

“Nuestro país cuenta con una alta cantidad de animalitos sin hogar, muchos de los cuales han sido rescatados por estas maravillosas organizaciones de protección animal a las que por cuarto año hemos querido hacer este aporte. Agradecemos a todas las personas que nos apoyaron con sus compras, pues juntos pudimos nuevamente impactar de forma positiva a tantos perros y gatos que vienen de las calles de nuestro país”, destacaron Robert Lithgow e Ilonka Lora Fernández, propietarios de Selvática Pet Store.

Mientras tanto, destacó Irina Neveleff, Gerente del Negocio Purina® en Dominicana, que la marca de nutrición para mascotas siempre busca contribuir con el valioso trabajo que están llevando a cabo los refugios para animales y las organizaciones de protección animal en el país. “En Purina® creemos que la vida de las personas y las mascotas es mejor cuando están juntas, es por eso que volvimos a formar parte de esta importante iniciativa que nos permite dar una segunda oportunidad a tantos perros y gatos que lo necesitan”, concluyó la ejecutiva.

Todos los detalles del evento cómo transcurrió el “Día de Donaciones” de Selvática Pet Store y Purina® están disponibles en las redes sociales, accediendo a la cuenta @selvaticapetstore o buscando el hashtag #DejaTuHuellaEnNavidad.