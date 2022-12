Puerto Rico tiene fecha para su referendo: ¿y ahora qué?

La propuesta ya recibió el visto bueno de la Cámara Baja de EE.UU. Ahora deberá pasar al Senado antes de ser ratificada por Joe Biden

La fecha clave es el 5 de noviembre de 2023. Ese día, los puertorriqueños podrían acudir a las urnas para decidir en un referéndum con tres opciones: el estatus no territorial, la independencia o la libre asociación.

La propuesta ya recibió el visto bueno de la Cámara Baja de EE.UU., que el jueves le dio el banderazo con 233 votos a favor y 191 en contra, por lo que ahora resta que siga el trámite parlamentario en el Senado antes de llegar al escritorio de Joe Biden.

Se trata del proyecto al HR8393, una ley mediante la que EE.UU. pretende finalmente abrir la vía que satisfaga una la demanda histórica: la descolonización de Puerto Rico.

Lo novedoso de este proyecto es que por primera vez se excluye la posibilidad de votar por el Estado Libre Asociado territorial, que es el estatus que rige en Puerto Rico desde hace 70 años. A pesar del esfuerzo de los republicanos por mantener esa opción en el plebiscito, la pugna previa en los comités desbancó la idea.

“Por primera vez en la historia de nuestra nación, Estados Unidos reconoció su papel como fuerza colonizadora. La Ley del Estatus de Puerto Rico establece un proceso para que la Isla decida su propio futuro. No favorece la estadidad, la independencia o la libre asociación. Permite a los puertorriqueños elegir”, escribió en sus redes la representante Alexandria Ocasio-Cortez el pasado jueves.

Y es que, al menos en su planteamiento, el proyecto admite que el estatus territorial que mantiene Washington es lesivo para el pleno desarrollo económico, político y social de Puerto Rico, por lo que el gobierno federal tendría la responsabilidad de facilitar los mecanismos para que la isla decida su estatus.

En la actualidad, la limitaciones para los puertorriqueños son evidentes: si bien son ciudadanos estadounidenses para pagar impuestos federales, no tienen representación en el Congreso y no pueden votar a la presidencia. Tampoco tienen la opción de acceder a programas de asistencia sanitaria, ni tienen los mismos derechos que un residente en EE.UU.

For the first time in our nation’s history, the U.S. recognized its role as a colonizing force. The Puerto Rico Status Act lays out a process for the Island to decide its own future. It doesn’t favor statehood, independence, or free association. It allows Puerto Ricans to choose. pic.twitter.com/fSgZymcpxU