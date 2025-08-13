Puerto Rico se prepara por posible llegada de la tormenta Erin

San Juan.- El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) informó que monitorea la trayectoria de la tormenta Erin en el Atlántico, ante el incremento en las probabilidades de que se acerque a Puerto Rico con oleaje y lluvias. El comisionado Ángel Jiménez Colón instó a la ciudadanía a adelantar preparativos, activar sus planes familiares, tener lista la mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación en áreas propensas a inundaciones.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) señaló que Erin podría convertirse en huracán este jueves y acercarse más al noreste de la isla durante el fin de semana, aunque sin previsión de impacto directo. El NMEAD mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Meteorología (SNM), agencias federales, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y autoridades municipales.

De acuerdo con el SNM, se espera un deterioro en las condiciones marítimas con oleaje de entre 10 y 12 pies cuando el sistema se ubique al noreste del territorio, además de un incremento en los aguaceros para sábado y domingo. El DSP aseguró que su personal y recursos están listos para atender cualquier emergencia. El NHC advirtió que Erin podría alcanzar categoría mayor en los próximos días.