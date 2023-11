Puerto Plata lanza su nueva marca destino: “Puerto Plata, siempre real”

Puerto Plata, RD-Con concepto fresco, versátil y actual, Puerto Plata presentó este miércoles su nueva marca destino. Este proyecto, que fue gestionado por el Clúster Turístico, contó con el apoyo del Ministerio de Turismo de la República Dominicana y la integración de entidades locales de los sectores público y privado, que unieron criterios para proyectar la diversificación y unicidad de recursos que ofrece la provincia a sus visitantes locales y extranjeros.

La nueva y enérgica marca refleja alegría, felicidad y conexión, emociones plasmadas en una identidad gráfica que está compuesta por nueve esferas con colores vibrantes, las cuales caracterizan los nueve municipios de la provincia, y la integración de un isotipo que representa la letra “P”, junto al eslogan “Siempre real”, que denota el ambiente auténtico del destino, donde locales y visitantes interactúan de manera natural, creando una conexión única e inigualable.

Durante la presentación en Macorix House of Rum, se reveló que los segmentos de mercados principales que refleja esta nueva marca incluyen sol y playa, deportes acuáticos, nómadas digitales, naturaleza, aventura, cultura e historia, turismo náutico y de cruceros, gastronomía y diversión, romance y bodas. Renglones que fueron escenificados durante un dinámico evento que contó con la presencia de autoridades, empresarios, representantes de la sociedad civil y medios de comunicación vinculados al turismo de la región.

La marca “Puerto Plata: Siempre Real”, fue el resultado de un arduo proceso de investigación liderado por la empresa consultora Berry Whale. Se llevaron a cabo talleres, entrevistas y encuestas con la participación de más de 700 personas de los sectores público y privado, así como visitantes y residentes, obteniendo información muy valiosa con el fin de generar una identidad representativa y auténtica, expuso Birgitt Heinsen, presidente del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata.

Se anunció que de esta valiosa herramienta se desprenden una serie de aplicaciones, incluyendo un renovado portal web, video promocional, una hemeroteca completa, planes estratégicos de desarrollo, de marketing, de inversión, entre otros. Se creará además un comité de gobernanza compuesto por actores públicos y privados, encargado de velar por la correcta implementación y posicionamiento de la marca, siendo estos responsables de introducir ajustes conforme a las oportunidades que surjan y la evolución de las tendencias internacionales.

El Clúster Turístico agradeció el respaldo de las instituciones y empresas aliadas en la actividad de lanzamiento de la marca destino, entre ellas: Vinícola del Norte, Banco Popular Dominicano, Banreservas, Aeropuertos Dominicanos (AERODOM), Siglo XXI, Easy Events Solutions, Hielo y Agua Internacional, Deposito Ferretero, Grupo Atlántico, Transporte Monumental, Emotions by Hodelpa, Viva Wyndham, Casa Marina, Transporte Arianny, Ocean World, Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata, Curban Comunicación Urbana, Blue JackTar, Hotel Gran Ventana, Sunscape, Restaurante Punto Marisco, Restaurantes Aguaji y Baia by The Ocean Club, Natura Cabana, Greenland Glamping, Lorena Medina Yoga, 27 Charcos de La Damajagua, Manureva Tours, Where To Go Tours, Lynob Technologies, Fundación Rosaida González, Sol Cero Deportes Acuáticos, Master of The Ocean, Nice Dominicana, Turinor y Funny Monkey Entertainment.