Estas son las primeras imágenes de la conocida actriz de ‘Crepúsculo’ interpretando a la princesa de Gales en la nueva película dirigida por el chileno Pablo Larraín

La empresa cinematográfica estadounidense publicó el jueves en la red social Twitter el primer adelanto de ‘Spencer’, la película basada en la vida de los últimos años del matrimonio de la princesa Diana y el príncipe Carlos.

El material audiovisual muestra fragmentos de la cinta en los que Lady Di, interpretada por la actriz estadounidense Kristen Stewart, parece agobiada por la vida por su vida como miembro de la monarquía británica.

La película de drama psicológico fue dirigida por el cineasta chileno Pablo Larraín y escrita por el británico Steven Knight.

En ‘Spencer’, el actor inglés Jack Farthing interpreta al heredo al trono, mientras como otros actores como Timothy Spall , Sean Harris y Sally Hawkins también son protagonistas.

She was always Diana Spencer.

SPENCER, a fable starring Kristen Stewart.

Directed by Pablo Larraín.

In Theaters Nov. 5 pic.twitter.com/U5TANpu2uQ