Proponen creación de gremio de mujeres cineastas dominicanas

En el panel “Retos de la mujer dominicana en el cine”, mujeres destacadas en las carreras de Cine y Comunicación resaltaron los principales retos que afrontan dentro del sector y anunciaron la creación de gremio para fomentar acciones de manera conjunta

SANTO DOMINGO- Ante la necesidad de fomentar las iniciativas de las mujeres cineastas en la comunidad audiovisual, las participantes del panel “retos de la mujer dominicana en el cine” coincidieron en la iniciativa de creación de un gremio a través del cual apoyen sus proyectos y desarrollen otros dentro de su comunidad de profesionales dominicanos.

Entre las panelistas estuvieron la comediante y actriz Cheddy García; la periodista en el programa El Día Indhira Suero; la actriz y productora Sterlyn Ramírez, Victoria Linares, cineasta dominicana. Asimismo, la guionista y directora de Minervas Producciones Violeta Lockhart y Mayra Poueriet, productora de televisión, ambas docentes del INTEC.

El panel fue organizado por la carrera de Cine y Comunicación Audiovisual del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), en el marco del mes de la Igualdad Inteciana. La colocación de las películas en cartelera hasta las posiciones de liderazgo que ejerce la mujer en este rubro profesional fueron algunos de los enfoques presentados en el conversatorio.

“Estamos dispersas, y así la energía común no se junta”, aseguró Cheddy García al plantear la propuesta del gremio, que fue bien recibida por el resto de las panelistas. Al referirse a las asociaciones de cine existentes en el país, la docente del INTEC Lockhart afirmó que aún no existe una cuyas acciones se orienten a la educación, investigación y promoción de iniciativas que beneficien a la comunidad.

“Siempre he entendido que las acciones de la asociación de mujeres del cine no están encaminadas a educar, investigar el sector del cine a nivel nacional. Hay estudios, en las facultades de Comunicación y de Cine se están haciendo estudios, ¿Por qué no los estamos publicando?”, cuestionó.

Retos de la mujer y el cine dominicano

Durante la conversación, la productora de televisión Mayra Poueriet denunció la realidad de acoso que experimenta la mujer en el mundo del cine. “El acoso en el cine es real”, expresó, al tiempo en que instó a las mujeres a denunciarlo en caso de experimentar alguna situación de este tipo.

Asimismo, las participantes del panel debatieron las limitaciones que existen para que la mujer pueda realizar otro tipo de cine que no sea documental, a lo que algunas, entre ellas Sterlyn Ramirez y García, compartieron sus experiencias de disrupción de esta realidad en el mercado.

Ante la necesidad de ampliar el circuito de distribución de películas, la coordinadora de la Unidad de Vida Universitaria, Awilda Polanco, indicó la pertinencia de abordar el tema en el panel. “Hay que comprometerse con romper con el círculo de los privilegios y empezar a estructurar para romper las narrativas”, dijo al intervenir como parte de la audiencia.

En la actividad moderada por Alexandra Santana, productora y especialista en negocios internacionales del cine de Minerva Producciones, las participantes afirmaron que, aunque las posiciones de liderazgo dentro de los equipos de filmación pertenecen a hombres en su mayoría, las mujeres han ido ganando terreno. “Ahora mismo eso está cambiando. Hay muchísimas mujeres, pero siguen faltando directoras, guionistas… La forma en la que el hombre retrata a la mujer en la película es totalmente diferente”, expuso Poueriet.

La periodista Indhira Suero externó su preocupación ante la realidad de las mujeres en el cine y visibilizó la situación que ocurre en las posiciones de alta gerencia en los medios de comunicación. “En posiciones de liderazgo, una mujer productora de un medio, directora, jefas de redacción, no es la norma. Hace falta representatividad”.

Tanto García como Sterlyn Ramírez, productora de la película “15 horas”, coincidieron en que también es necesario que las mujeres estén preparadas para afrontar posiciones de liderazgo relevantes, “Tenemos el deseo de asumir esos roles, pero siento que hay que prepararse para tomar el bastón”, dijo García, mientras Ramírez afirmó que “Hay posiciones en las que no había mujeres preparadas. La balanza no se puede ir ni para el machismo ni para el otro lado, debe haber un balance. Debemos estar preparadas”.

La conversación que se desarrolló en el Observatorio de la Seguridad Social inició entre risas y relatos de seis mujeres apasionadas por el cine y la comunicación, las cuales, desde sus propias experiencias y perspectivas, expusieron la realidad del cine y los retos a los cuales se enfrenta la mujer en medio del panorama caribeño.

Como consejo final, Ramírez motivó a las cineastas a no limitarse ante los retos que existen dentro de la carrera. “No se limiten, prepárense, hagan cosas donde los productores podamos ver, no se limiten ustedes mismas. El limite lo ponemos nosotras y siempre hay alguien que va a creer en ti”.

La docente del INTEC y directora del documental “Así ganamos”, Violeta Lockhart, invitó a la audiencia a evaluar a los personajes dominicanos de las historias que están creando. “Asumir la responsabilidad que tenemos como creadores al crear historias. Repensar el imaginario colectivo del dominicano. ¿Qué tipo de roles estamos perpetuando?”.

La periodista Suero motivó a los estudiantes de cine a realizar películas dominicanas de calidad, mientras Victoria Linares, directora de la película Ramona, los incitó a salirse de la zona de confort. “No se adhieran a las reglas. En ustedes es que está la revolución del cine dominicano”.

El acto concluyó con la presentación de cortometrajes realizados por estudiantes de distintas universidades. “Leila”, de Camila Neuman y “Al interior del viento”, de Brisa Rivas, ambos de estudiantes de INTEC, son cortos que permiten una exploración al autorretrato.

De Chavón fue presentado el corto “Carmensita” de Nayibe Tavares. Andy De la Rosa, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) mostró “Pajil”, y de Unibe las estudiantes María Benzo y Adriana Martínez presentaron el documental “De Cristal”, en tanto que Guadalupe Dipré presentó el documental “Pep la gente”.