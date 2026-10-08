Propeep restablece bombeo de agua en Cambita Garabitos y beneficia a más de 200 familias

La obra incluyó nuevas bombas, mejoras en la red de conducción y equipos eléctricos para estabilizar el servicio en varias zonas rurales

Bartolo García

Cambita Garabitos, San Cristóbal.– La Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) rehabilitó el sistema de bombeo de agua de Arroyo Hoyo, una obra que beneficia a más de 200 familias de distintas comunidades rurales del municipio.

Los trabajos tuvieron una inversión de RD$2,319,126.00 y alcanzan a residentes de Los Guineos, El Cedro, Juan Román, El Firme de Fundún y Los Sanones, entre otras zonas afectadas por averías recurrentes.

La intervención incluyó la instalación de tres bombas, la rehabilitación de la infraestructura de bombeo y conducción, así como la sustitución y reparación de equipos necesarios para mejorar la estabilidad del servicio.

También fueron colocados aproximadamente dos kilómetros de tubería de polietileno de 32 milímetros, además de reparaciones en varios tramos de tubería de 1.5 pulgadas.

Propeep instaló además dos variadores de velocidad monofásicos a trifásicos con sus cajas de control, destinados a proteger los motores y reducir el impacto de las fluctuaciones eléctricas.

El exalcalde Cristino Lorenzo valoró la obra y señaló que responde a una necesidad que durante años afectó a numerosas familias de estas comunidades.

La institución informó que los trabajos fueron ejecutados tras una evaluación técnica y reafirmó su compromiso de continuar apoyando infraestructuras comunitarias vinculadas con el acceso a servicios básicos.