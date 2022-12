Programa Supérate gana European Award for Best Practices en Bruselas

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

El programa Supérate, bajo la dirección de Gloria Reyes, fue reconocido con el premio que enaltece la calidad y buena gestión de organismos a nivel mundial.

Bruselas, Bélgica. El principal programa social de la Presidencia, Supérate, recibió el reconocimiento internacional “European Award for Best Practices”, de la European Society for Quality Research-ESQR (Sociedad Europea para la Investigación de la Calidad), con sede en Lausana (Suiza), que reconoce a las empresas, administraciones públicas y organizaciones por sus mejores prácticas y resultados en la gestión de la calidad.

El reconocimiento fue recibido por el subdirector de Operaciones de Supérate, Wailly Wellington Lewis, quien asistió en representación de la directora general de Supérate, Gloria Reyes. Durante el evento, Lewis realizó una presentación de la calidad de estrategias de gestión implementadas en Supérate y fue invitado a participar en la convención internacional dedicada a las estrategias de gestión de la calidad.

El criterio utilizado para la escogencia de los galardonados es realizada por la ESQR en base a los resultados obtenidos por las encuestas que elabora la entidad, así como los estudios de opinión de consumidores y de mercado, el cual incluye la investigación de las fuentes de información pública, publicaciones, valoraciones positivas, proyectos de caridad, proyectos de las cámaras de comercio, ferias y exposiciones.

La ceremonia fue realizada en el “Theatre” del hotel Le Plaza, en Bruselas, donde se dieron cita representantes de diversas instituciones, empresas y organizaciones del mundo.