Princesa Diana: los secretos ocultos de su vestido de la venganza

🇺🇸|On June 29, 1994, Princess of Wales wore a black party dress and headed to the annual Vanity Fair fundraiser for the Serpentine Gallery in London, Hyde Park. But the night before, Prince Charles revealed that he had been unfaithful to her in an interview, which shocked the world. Everyone thought the next day's headlines would be about it, but it was Diana who made an impact in the newspapers appearing with the iconic black dress that shouted "I do not care." The dress is very daring for royal codes and on this day the princess has been branded as a "new Diana". She had already separated from Charles in 1992, but the divorce process took four years, and the former companion's betrayal statement was a bomb to the world, but not to Diana in her black dress. . . 🇧🇷|Em 29 de junho de 1994, a Princesa de Gales usou um vestido preto para festas e se dirigiu à campanha anual de arrecadação de fundos da Vanity Fair para a Serpentine Gallery em Londres, Hyde Park. Mas na noite anterior, o Príncipe Charles revelou que havia sido infiel a ela numa entrevista, o que chocou o mundo. Todos pensavam que as manchetes do dia seguinte seriam sobre isso, mas foi Diana quem causou impacto nos jornais que apareceram com o icônico vestido preto que gritou "Eu não me importo". O vestido é muito ousado para códigos reais e neste dia a princesa foi marcada como uma "nova Diana". Ela já havia se separado de Charles em 1992, mas o processo de divórcio levou quatro anos, e a declaração de traição da antiga companheira foi uma bomba para o mundo, mas não para Diana em seu vestido preto.