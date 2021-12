La primera dama de la República, Raquel Arbaje reaccionó al reportaje de Diario Libre sobre Lesly Franschesca Mora, una niña locuaz de 9 años de edad que nació con una deformación en la columna y las piernas, además de hidrocefalia que la condenan a vivir atada a una cama o una silla de ruedas, pero ahora su situación ha empeorado ya que ni sentarse puede debido a la formación de un tumor en su espalda que la obliga a permanecer todo el tiempo boca abajo.

“Ya estamos en contacto con la familia de la niña”, escribió Arbaje en respuesta a Diario Libre en la red social Twitter, sin más detalles.

La menor, además de sus piernas retorcidas, delgadas y arqueadas, el tumor y problemas en los pulmones, vive en una situación de pobreza que le dificulta costear una operación. En esa condición tiene que dormir con su madre y otros dos hermanitos en una misma cama en un cuartico alquilado de la calle 6 número 13, parte atrás, en el sector Las Américas, próximo al hospital Darío Contreras.

Sus ojos verdes, inteligencia y su amplia sonrisa muestran a una niña alegre, con muchos deseos de vivir aún con las limitaciones que tiene. Los días le pasan acostada boca abajo en una cama y sus primos y vecinos le alegran parte del tiempo yendo a jugar con ella.

“Yo me siento bien, pero quiero que me operen para poder caminar y sentarme en la silla de ruedas, yo ahora no me puedo sentar porque rengo algo en la espalda”, dijo la niña a Diario Libre.

“Quiero que me operen para sentarme como los niños normales”, dice sin pena.

“A mí lo que me gusta es jugar con mis amiguitos, ellos vienen a jugar claro, jugamos lo que queremos y con mi hermana. Mi juego favorito es la cocina, me gusta cocinar la comida (en juego) y me gusta comer y lo que más me encanta es la papa con salami”, sostiene la pequeña.