El último tramo del debate se enfocó en la legitimidad de los comicios, y en particular sobre el voto por correo, que tendrá un rol protagónico dada la reticencia de buena parte del electorado a votar en persona por la pandemia. Trump, quien ha asegurado en distintas ocasiones que serán una fuente de fraude, reiteró la premisa. “Será un fraude como nunca antes se ha visto. Esto no va a terminar bien”, dijo.

Biden, por su parte, rechazó las aseveraciones y llamó al electorado a salir y votar de manera masiva. “Él está tratando de asustarlos. Vayan a votar. Ustedes determinarán el resultado de las elecciones. Voten de la manera en que les sea más fácil. Él no puede evitar que lo hagan. Ustedes tienen el control y pueden decidir si quieren un cambio o cuatro años más de estas mentiras”.

Gestión e historial

Ambos candidatos tuvieron dos minutos para exponer por qué deberían ser electos. Trump dijo: “Nadie ha hecho más que yo. Pese a la mentira del juicio político, pese a muchas otras cosas”. Y aseguró que un aspecto clave ha sido nombrar tres jueces de la Corte Suprema y cientos de jueces de instancias menores. “Para el final de mi administración habremos nombrado alrededor de 300 jueces, un récord”, expresó.

Biden, por su parte, usó su tiempo para criticar la administración actual: “Ahora estamos más enfermos, divididos, somos más débiles, más violentos. Cuando me eligieron vicepresidente heredé una recesión, la arreglamos. El causó una recesión. Yo he lidiado con (Vladimir) Putin, él es su mascota. La manera en la que habla de las tropas es inaceptable. Mi hijo estuvo en Irak por un año, el no era un perdedor”, expresó, en referencia al artículo del medio The Atlantic, que le atribuyó frases de esa naturaleza al Presidente.

Racismo y violencia

Biden fundamentó sus críticas al presidente en dos de los asuntos que han dominado la conversación pública en el país los últimos meses: la muerte de personas afroamericanas a manos de fuerzas de seguridad -George Floyd y Breonna Taylor, entre ellos- y el impacto de la pandemia en la comunidad.

“Cuando mataron a Floyd, hubo una protesta pacífica fuera de la Casa Blanca. ¿Y qué hizo él? salió de su bunker, hizo que el ejército tire gas lacrimógeno para sostener una biblia. La misma obispo de la iglesia dijo que era una desgracia. Todo lo que hace genera divisiones. No intenta conversar y calmar los conflictos sociales, hecha gasolina en todos los conflictos” Una de cada 1.000 personas afroamericanas han muerto como consecuencia de la pandemia. Si no hace nada, 1 de cada 500 va a morir. Todo lo que ha hecho fue desastroso para la comunidad afroamericana”, dijo.

Trump, por su parte, dijo que tiene más apoyo entre los afroamericanos que cualquier otro candidato republicano antes que él, y acusó a Biden de evitar pronunciarse a favor del concepto de “Ley y orden” por “miedo a perder el apoyo de la izquierda radical”. “Te tienen comiendo de su mano, ni siquiera dirás que estás a favor de la ley y el orden”, dijo.

Economía

El tercer segmento del debate también estuvo marcado por el impacto de la pandemia. Biden usó su tiempo para remarcar que la gestión del presidente evita la recuperación, e indicó que será “el primer mandatario en dejar la presidencia con menos trabajos que cuando llegó a ella”. “¿Por qué quiere abrir la economía? No se puede arreglar hasta que se arregle la crisis de Covid-19. No tiene ninguna intención de mejorar la situación”, expresó. Y agregó: “Mi plan va a crear 7 millones más de puestos de trabajo que los que creó él en 4 años”

Trump, en tanto, volvió a enfatizar su reticencia a imponer nuevas medidas de confinamiento.“Este señor quiere cerrar todo el país es una nueva cuarentena, quiere destruir el país”, expresó. Y, en referencia a las décadas de carrera política de Biden, dijo: “En 47 meses he hecho más que lo que has hecho en 47 años”.

Consultado por un reporte de The New York Times que reveló sus declaraciones impositivas -una de ellas, que pagó USD 750 en impuestos a las ganancias federales en 2016 y 2017- Trump dijo que este era falso y que “pagó millones”. Biden, por su parte, lo retó a que publicara los documentos, pero Trump indicó que lo hará “cuando estén listos”.

Covid-19

Biden criticó duramente la gestión de la pandemia de la administración de Trump. “Tenemos el 4 por ciento de la población del mundo y el 20 por ciento de las muertes por Covid-19. Eso es porque el Presidente no tuvo ningún plan para luchar contra la enfermedad”.

Trump, por su parte, aseguró que “la mayoría de los gobernadores ha reconocido que hice un trabajo fenomenal” y dijo que el ex vicepresidente tuvo un mal manejo de la gripe H1N1 durante su primer período en la Casa Blanca.

En otro pasaje del segmento, Trump aseguró que Biden quiere “cerrar” el país. “Nosotros tuvimos que hacerlo al principio porque no sabíamos mucho de la enfermedad. Ahora sabemos quién es vulnerable. Él quiere cerrar todo. Y si lo hacemos más personas se verán dañadas si lo hacemos. Quiere mantener todo cerrado hasta después de las elecciones”, dijo.

Consultado acerca de si no creía que celebrar mitines multitudinarios pudiera causar contagios masivos, Trump se defendió asegurando que los realizaba en espacios abiertos. Al ser criticado por Biden al respecto -“es totalmente irresponsable”- dijo que solo lo hacía porque “nadie iría a sus mitines”.

La Vacante en la Corte Suprema

El primero de los temas abordados fue el de la vacante en la Corte Suprema abierta por la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg. Allí, Trump defendió su decisión de nominar a Amy Coney Barret pese a los reclamos de Biden y el partido demócrata para que sea el ganador de las elecciones quien elija al candidato.

“Las elecciones tienen consecuencias”, expresó Trump. Y agregó: “No fui elegido para un período de tres años, sino uno de cuatro. Tengo el derecho de hacerlo”.

Biden, por su parte, dijo que “el pueblo estadounidense tiene el derecho a decidir cuando voten por senadores y el presidente”. “Deberíamos esperar a ver el resultado”, agregó. Biden luego criticó a la jueza por sus posturas opuestas a la simbólica legislación sanitaria de la administración de Barack Obama, conocida como Affordable Care Act. “¿Que significa esa postura para las siete millones de personas que se han contagiado de Covid-19?”, dijo.

Ambos candidatos protagonizaron el primer contrapunto de la noche ante la pregunta de Chris Wallace acerca de si Biden estaría dispuesto a aumentar la cantidad de jueces de la Corte Suprema de alzarse victorioso. Luego de que Biden se rehusara a responder, alegando que deben ser los votantes quienes manifiesten su opinión en las urnas, Trump lo increpó: ¿Por qué no respondes, Joe? dijo el presidente mientras Biden continuaba hablando. Ante la interrupción, Biden le espetó: “¿Por qué no te callas, hombre? respondió, para concluir: “Esto es poco presidencial”.

Donald Trump y Joe Biden debaten por primera vez en el marco de la campaña hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre. Los candidatos se ven las caras en la ciudad de Cleveland, en el estado de Ohio, a 35 días de los comicios.

El evento tendrá una duración de una hora y media y comenzará a las 21:00 (Hora del Este de los Estados Unidos, -4 GMT). Es moderado por el presentador de Fox News, el periodista Chris Wallace, y está dividido en seis temáticas. Ellas son: Gestión e historial; Corte Suprema; la pandemia de Covid-19; Economía; Raza y violencia; y la integridad de las elecciones. Cada uno de los segmentos tendrá una duración de 15 minutos.

Con excepción de un puñado de invitados por lado y la presencia de los medios, el auditorio está vacío ante las restricciones impuestas por la pandemia de Covid-19.

No obstante, se espera que decenas de millones de personas miren el debate. El primero de los encuentros entre Hillary Clinton y Trump de cara a los comicios de 2016 registró un récord absoluto con 84 millones de espectadores, aproximadamente un cuarto de la población total del país.

Esta es la segunda vez que Wallace modera un debate de este calibre. El anterior tuvo lugar precisamente en 2016, y le valió críticas de demócratas y republicanos, y varios elogios de colegas, entre los que se destacó la validación pública de su labor que hizo la reina de los medios en Estados Unidos, Oprah Winfrey.

Los otros dos debates presidenciales están previstos para el 15 y 22 de octubre en Miami, y en Nashville, Tennessee, respectivamente. El vicepresidente Mike Pence se medirá con la compañera de fórmula de Biden, la senadora Kamala Harris, el 7 de octubre en Salt Lake City, en el estado de Utah.