El presidente Luis Abinader afirmó hoy que no está de acuerdo con el “barrilito” ni con el “cofrecito”, programas por los cuales los senadores y diputados reciben recursos económicos para supuestamente utilizarlos en asistencia social.

“Yo soy de la opinión que se debe eliminar el barrilito y que también se debe llevar a unos ingresos razonables y transparentes a los miembros, tanto de la Cámara de Diputados como el Senado”, expuso el mandatario durante una entrevista con los medios de comunicaciones Corripio, al cumplir hoy sus primeros 100 días de gobierno.

Se recuerda que durante el mes de septiembre un poco más de 20 millones de pesos fueron destinados por el presupuesto del Senado de la República a los fondos de gestión provincial senatorial “barrilito”.

Al ser cuestionado al respecto, Abinader aseguró que su Gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tienen un compromiso con el “cambio”.

“Vamos hacer esos cambios, pero para que los cambios sean permanentes tienen que ser graduales e irse planificandos de la manera correcta. Lo que usted puede estar seguro que al final de estos cuatro años el país que vamos a tener será mucho más transparente que el que encontramos”, precisó.

Durante su participación en un programa especial de los medios Corripio, utilizando a Telesistema como canal matriz, el gobernante dijo estar comprometido con la transparencia y la institucionalidad, tras señalar que la guerra contra la corrupción “no es una lucha de un día, sino de estar atentos y de fortalecer todos los órganos de control”.

Independencia MP

Abinader aseguró que en estos primeros 100 días de gobierno, la República Dominicana ha tenido un avance judicial que no se había logrado hace mucho tiempo.

“En las decisiones que nos ha tocado tomar hasta el momento, se ha hecho un avance que no teníamos desde hace décadas; el Ministerio Público hay que blindarlo más adelante, y yo más adelante haré nuestra propuesta”, manifestó.

Explicó que dicho blindaje consistiría en que la independencia del Ministerio Público se establezca en la Constitución de la República.

En la actualidad, la Carta Magna en su artículo 171 señala que el Presidente de la República designará el Procurador general de la República, máximo representante del Ministerio Público, así como a la mitad de sus procuradores adjuntos.

Auditorías

El jefe de Estado cree conveniente también que la Contraloría General sea la encargada de auditaría interno del Gobierno y que la Cámara de Cuentas sea el auditor externo.

El gobernante Abinader agregó que esa iniciativa está en los planes del su gestión.