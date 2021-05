El presidente de la seccional del PRM, Neftalí Fuerte, conminó a los ministros a abrirles las puertas que han cerrado a los dirigentes y militantes perremeístas que son el sostén del Gobierno del cambio.

Fuerte, se quejó de que hay muchos ministros como David Collado de turismo, que se han hecho sordos, mudos y ciegos ante los pedidos de sus compañeros de partido para tocarles las puertas y solicitar empleos.

Dijo que en el Ministerio de Turismo y la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no ha sido nombrado ni un solo dirigente del PRM.

“En turismo y la ONU, no hay un solo perremeísta nombrado”, señaló Fuerte, exculpando al Gobierno y al presidente Luis Abinader de esa práctica, “porque lo están haciendo bien”.

“Es con los perremeístas que hay que gobernar”, precisó Fuerte.

“Somos los mejores y los más preparados, son los nuestros”, agregó diciendo que los perremeístas están pasando por muchas dificultades al ser excluidos de las posiciones del Gobierno.

“Quiero mandar un mensaje a algunos ministros a los que no quiero mencionarles los nombres para no calentarme: que les abran las puertas del Gobierno, pero voy a decir dos nombres, en turismo no hay un perremeísta puesto, en la OEA no hay un perremeísta puesto y en la ONU no hay un perremeísta puesto”, reiteró.

“Hoy nos exigen carreras y carreras es la que dimos para tumbar al PLD del Gobierno”, señaló.

Coreado por largos aplausos y vítores, hablando en el acto de bautizo con el nombre de Winston Arnaud Guzmán a la seccional del partido oficial, Fuerte, expresó que el sostén del Gobierno del cambio es el ejército de hombres y mujeres del PRM que aunque están hambrientos y sedientos, no van a claudicar y no harán el juego a la oposición porque el Gobierno lo está haciendo muy bien.

“Somos nosotros que tenemos que defender este Gobierno porque lo está haciendo bien”, recalcó.

Por Miguel Cruz Tejada