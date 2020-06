Presidente de la Federación Nacional de APMAE dijo MINERD tomó medidas necesarias para concluir con buen ritmo año escolar 2019-2020

SANTO DOMINGO– El presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), Jaime Tolentino, consideró que el Ministerio de Educación (MINERD) tomó las medidas necesarias para que el año escolar 2019-2020 concluyera de la mejor manera posible, pese a la pandemia del COVID-19 que afecta el mundo hoy día.

Jaime Tolentino manifestó que los padres, madres y tutores se sintieron felices y agradecidos con el MINERD por el trabajo y esfuerzo realizado para la culminación del año escolar, debido a que los estudiantes lograron terminar sin contratiempos los contenidos plasmados en el currículo educativo.

Expresó que producto de las acciones asumidas por la cartera educativa y la integración de todo el sistema educativo para evitar el contagio y propagación del coronavirus las familias pudieron notar que la Revolución Educativa ha impactado de forma trascendental la vida de cada estudiante dominicano, además de propiciar una mejor relación entre los padres, los docentes y las escuelas.

“Pudimos notar que los estudiantes se acogieron a las nuevas metodologías de recibir docencia de forma no presencial haciendo uso de los equipos tecnológicos facilitados por República Digital Educación”, explicó.

A su vez, dijo que quedó demostrado que para los alumnos es de fácil comprensión la docencia de forma virtual, aunque la modalidad presencial presenta beneficios propios de la educación en las aulas.

De igual forma, afirmó que la mayoría de los educandos se sintieron bien con las clases virtuales, y que los padres también aprovecharon esta etapa de confinamiento físico para adquirir nuevos conocimientos.

No obstante, agregó que “como presidente de la Federación Nacional de APMAE me sentí satisfecho, fue muy gratificante ver a mi nieto recibiendo y enviando sus clases por distintas plataformas digitales facilitadas por el MINERD, lo que me dio a entender que sí se puede, y que las familias estamos preparadas para continuar la docencia no presencial”.

Recalcó que a la APMAE le llegaron audiovisuales de padres agradeciendo y diciendo que algunas familias no tenían conocimientos de cómo utilizar las herramientas tecnológicas, pero que tuvieron que aprender para poder ayudar en el desarrollo intelectual de sus hijos.

Jaime Tolentino, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Padres Madres y Amigos de la Escuela (APMAE), instó a los padres, madres y tutores a que se sigan empoderando y actualizando con el uso de la tecnología, ya que el programa Republica Digital Educación seguirá impactando con las nuevas metodologías digitales a la comunidad educativa.