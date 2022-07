Madrid.- El presidente de Iberia, aerolínea bandera de España, Javier Sánchez Prieto elogió la recuperación del turismo en la República Dominicana tras la pandemia del COVID-19, que de acuerdo a la Organización Mundial de Turismo es el país número uno en el mundo en la recuperación del sector. –

Sánchez Prieto indicó que República Dominicana abrió al tráfico internacional sin limitaciones en julio 2020 y ha sido uno de los países de América Latina que más ha impulsado el turismo durante la pandemia, por todo ello, se ha convertido en un destino de gran interés y uno de los más deseados para cualquier época del año.



Entrevistado por Moisés González Pena del periódico Despertar Nacional, en el marco del Global Mobility Call que se realizó en la ciudad de Madrid, España, el presidente de Iberia dijo que la República Dominicana fue ejemplo para muchos países y empresas en el manejo de la pandemia



“Valoramos muy positivamente la acertada decisión del gobierno dominicano que ha sido capaz de compatibilizar las medidas de prevención y atención sanitarias con el máximo celo junto con aquellas otras destinadas a impulsar la recuperación de este sector tan vital para la economía del país”, manifestó el presidente de Iberia.



“Las relaciones comerciales son magníficas yo creo que, aunque esto sea mucho decir, creo que compartimos una visión común. Durante la pandemia , para nosotros República Dominicana fue también un espejo de lo que Iberia pretendía hacer, que era tener la compañía en funcionamiento, mantenernos abiertos, ser capaces de compaginar los temas de seguridad en este caso seguridad sanitaria con seguir manteniendo los niveles de actividad”.





El presidente de Iberia destacó la importancia que tiene el mercado dominicano para esa aerolínea.

Durante el tiempo que el mercado estuvo cerrado, operamos tres vuelos de repatriación.

República Dominicana fue el primer país de América Latina en recibir vacunas contra la COVID (15 feb 2021). El envío de 110 kilos fue transportado por IAG Cargo desde Bombay a Londres en un vuelo de British Airways y, posteriormente, de Londres a Madrid y de Madrid a Santo Domingo en sendos vuelos de Iberia.

República Dominicana ha sido, sin duda, la ruta en la que Iberia ha recuperado más rápidamente su capacidad y por eso hemos querido acompañar esa reactivación de la demanda con una mayor oferta.





“Estamos operando en el verano más de una frecuencia diaria y nuestra intención es seguir desarrollando la conectividad con RD. Para nosotros República Dominicana sigue siendo un mercado muy importante. No hemos dejado nunca de operar.



Ha sido la ruta de Iberia en la que se recuperó más rápidamente nuestra capacidad pre-covid, de hecho, en diciembre 2020 ya ofrecíamos más capacidad que en prepandemia y se ha ido incrementando paulatinamente el número de frecuencias semanales.

Este año celebramos el 75 aniversario de nuestros vuelos a América Latina y, en el caso de Republica Dominicana, el primer vuelo de Iberia se remonta a 1967. Este año cumplimos 55 años de nuestro primer vuelo a Santo Domingo donde esperamos seguir volando durante muchos años más, porque Iberia apuesta por este destino y los clientes también.



Se recuerda que en el mes de enero de este año el Gobierno dominicano e Iberia renovaron un acuerdo que tiene por objetivo promocionar a la República Dominicana y mejorar la conectividad de la media isla con los más de 90 destinos que la aerolínea española ofrece en España y Europa.



Estas acciones y la firma de renovación del acuerdo entre el ministro de turismo y María Jesús López-Solás, directora comercial, de desarrollo de red y alianzas de Iberia, fueron atestiguadas por el presidente Abinader.

El empresario destacó la participación de la República Dominicana en la Feria Internacional de Turismo en la que nuestro país fue país socio de la feria y la delegación dominicana estuvo encabezada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado.



“Nos sentimos muy honrados de que el presidente Luis Abinader viniera a la inauguración de FITUR, teniendo a Republica Dominicana como socio del evento (además de ser el primer país que repite como socio de la Feria) . Con el ministro David Collado, la verdad tenemos una relación excelente, seguimos colaborando”

Como cada año, en FITUR 2022 tuvimos de nuevo el placer de renovar nuestro acuerdo de promoción para todo el año en el que incluimos nuevas iniciativas en las llevamos trabajado estrechamente con el equipo de promoción del Ministerio, apoyándonos no sólo en los medios propios de Iberia, sino también en otros socios y en nuestra red comercial. El resultado de estas campañas conjuntas ha cosechado en los últimos años muy buenos resultados y es la línea en la que queremos seguir trabajando.



Sobre la movilidad sostenible:



Durante su participación en el Global Mobility Call, Sánchez–Prieto recalcó el interés de Iberia en que se produzca la transición ecológica, subrayando que la batalla a favor de la sostenibilidad debe ser global y equilibrada con el resto de los territorios del mundo; que una movilidad ágil y eficiente requiere de infraestructuras ágiles y eficientes, y que, por supuesto, no hay que mirar a la industria como un enemigo, si no como un aliado de la descarbonización.



Nuestro principal objetivo medioambiental es lograr un crecimiento sostenible y eficiente, yendo más allá de los objetivos marcados por IATA para el sector. Nuestro Grupo IAG fue el primero en comprometerse a lograr 0 emisiones netas en 2050.