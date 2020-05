Presidente de Asociación de softball de Santiago propone reanuden deportes

El presidente de la Asociación de softball de Santiago (ASA), licenciado Abel Rodríguez, solicitó públicamente a la Comisión de alto nivel para el manejo de la Pandemia Covid-19, y al presidente Danilo Medina Sánchez, permiten la reanudación de las actividades deportivas en todo el país, de manera especial la práctica de softbal, por estar dadas las condiciones para tomar esta medida, y en vista de que el softball es un deporte que, en el terreno de juego, requiere un contacto físico mínimo.

Abel Rodríguez, presidente de la entidad entiende que además del beneficio físico y mental que traerá retomar la práctica deportiva, esto también contribuirá a la reactivación y dinamización de la economía, que tanto ha sufrido en esta crisis.

“Suman miles las personas que en el país se benefician con la práctica deportiva, especialmente el softball. Y no sólo nos referimos a los beneficios físicos y mentales de los atletas que lo practican, sino además porque alrededor de esta práctica también salen beneficiados miles de personas de escasos recursos, que van desde el vende los útiles (bolas, bates, guantillas, brea, uniformes etc) hasta los árbitros, anotadores, recoge bolas, preparadores de terreno, vendedores fijos y ambulantes, parqueadores etc, y crear las noticias de la prensa deportiva afirmó Rodríguez.

Entiende la entidad que para esta medida, los deportistas y en particular los softbolistas y fanáticos, deberán tomar las medidas de seguridad, especialmente en las gradas y los club house de los equipos, ya el contacto físico entre atletas es muy esporádico y con cierta protección.

Finalmente, la entidad exhorta a los softbolistas a continuar con medidas de seguridad y a estar listos para cuando se reanuden los eventos deportivos, que no deberá ser muy tarde, puntualizó.