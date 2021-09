Por José Zabala

“Los dominicanos en el exterior son la esencia nuestra! Hoy, tengo el inmenso honor de reconocer 37 dominicanos que se han destacado en los Estados Unidos en distintas áreas, como lo es la academia, la política, el deporte, y las artes, en un acto organizado por el INDEX. Son ustedes un orgullo dominicano”, dijo Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. El líder comunitario IRVING LOZADA, formó parte del grupo de dominicanos progresistas y valiosos que fueron reconocidos por el presidente Abinader en la ciudad de New York.

“Con gran humildad este gran reconocimiento del presidente Luis Abinader, quien junto a su equipo del INDEX han revisado nuestra labor comunitaria de más de 20 años en la ciudad de Perth Amboy, New Jersey. Esto para mi es sumamente importante debido al interés del presidente de hacer justicia con la diáspora y mostrar interés en saber qué dominicanos fuera del país estamos realizando una gran labor en favor del país y en nuestras comunidades. Seguiré trabajando como siempre porque me debo a mi comunidad y mi país la República Dominicana”, dijo IRVING LOZADA al momento de recibir su reconocimiento de la mano de Luis Abinader.

¿Quién es IRVING LOZADA? Es un destacado y líder comunitario en la ciudad de Perth Amboy, New Jersey. “LOZADA, primer dominicano como Vicealcalde de la ciudad de Perth Amboy, también tuve el privilegio de ser el primer dominicano de la ciudad de Perth Amboy de servir como Jefe de Gabinete. Hasta el momento soy el único dominicano como Director de un departamento de la ciudad de Perth Amboy. Miembro del comité de la noche de Gala Dominicana de la ciudad de Perth Amboy”, dijo Lozada.

Productor Ejecutivo del Festival Dominicano más grande de los Estados Unidos (3) días con motivo de la restauración Dominicana. Ex-Presidente de Condex en el estado de New Jersey y he recibido premio como uno de los empresarios de más prestigio para la comunidad de Perth Amboy.

“En el año 2020 le brindé alimentos en medio de la pandemia COVID19 a más de 33,000 familia, reparti más de 3,000 pizza para los niños menos afortunado y en Marzo 2020 empecé un Facebook live dando las informaciones que los residentes tenían que saber con referencia a las órdenes ejecutivas del gobernador y también tenía un predicador diferente diario llevando una palabra de fe, eso lo hice por más de un año”.

“He recolectado alimentos enlatados, medicina, ropa, agua, casa de campañas (camping), filtros de agua, todo esto lo he hecho para más de 8 países; República Dominicana, Haití en (2) ocasiones, Honduras, Perú, Nicaragua, El Salvador, México, Chile y Argentina. También he enviado más de 650 uniformes de bomberos a diferentes Provincia de la República Dominicana y le he podido llevar uniformes escolares a cientos de jóvenes de la vega con la colaboración de Dominicanos Unidos. He podido ser el puente para enviar varios camiones de bomberos a diferentes pueblos de República Dominicana; La Vega , Castillo San Francisco de Macorís, Santiago Rodríguez y algunos otros mas”.

“También he podido ayudar a personas incapacitadas de República Dominicana enviando sillas de ruedas, bastones, andadores para personas de la tercera edad, y en el 2014 pude bendecir a varios niños de La Vega, República Dominicana que tenían parálisis cerebral comprándole un andador especial que necesitaba para poder aprender a caminar con un costo de $410 dólares. He podido hacer más de 15 recaudaciones de dinero para personas que han fallecidos y que los familiares eran de bajo recursos económico, también para personas que han perdido alguna parte de su cuerpo, pude ser parte de enviar 500 bastones para personas invidentes de República Dominicana, hago servicios Voluntario en diferentes organizaciones” .

Además ha formado parte del Club de Niños y niñas desde el 2010, de la Fundación Trujillo brindando la cena de acción de gracias desde el 2012, del Ministerio Presencia del Rey desde el 2012 y de la despensa de alimentos desde el 2014.

IRVING LOZADA, nació en Santo Domingo, República Dominicana y su pasión es poder servirles a los demás, es algo que en realidad disfruto al máximo. Casado con Melissa Lozada y padre de 3 hijos, Irving Daniel Lozada – 24 años, Hailie Lozada – 15 años y Génesis Lozada – 4 años.