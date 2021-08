Valora como muy importante incorporación de la Bolsa de Comercio de Santiago Chile como accionista de la Bolsa de Valores de República Dominicana





Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader calificó la incorporación de la Bolsa de Comercio de Santiago Chile como accionista de la Bolsa de Valores de República Dominicana y como participante activo de su órgano de decisiones como uno de los eventos más importantes en la historia del mercado de capitales en el país.



“Hoy es un día histórico para la economía y el mercado de valores. Esta importante Alianza se enmarca en nuestra apuesta por generar un clima de inversión favorable, en todos los sectores, para propiciar crecimiento, empleo y desarrollo real”, expresó el jefe de Estado al encabezar el acto de firma simbólica en el Palacio Nacional.



Se trata, destacó, de un día muy esperado para todos, pero muy especialmente para el sector económico y financiero del país.



“Hoy, despega una nueva economía, más sólida, más competitiva y con una perspectiva de futuro a la par con las mejores de la región”, dijo, tras precisar que esto no se debe a elementos del azar o la buena suerte, sino al trabajo continuado, planificado y ejecutado por el gobierno que encabeza.



Manifestó que ahora se podrá acceder a nuevos mercados, mecanismos, herramientas y mejores prácticas que permitirán colocar a Bolsa de Valores del país entre las más sofisticadas de la región, y todo esto al servicio del sistema financiero y de la economía.



Añadió que el tener un mercado de capitales robusto, dinámico y diversificado es una condición necesaria para lograr un nuevo nivel de desarrollo para la economía dominicana que tanto buscan, y por lo cual trabajan día a día.



A partir de aquí, se inicia un período de consolidación y expansión del mercado de capitales de la República Dominicana, como el canal idóneo de financiamiento de la Estrategia Nacional de Desarrollo de nuestra nación.



En la actividad participaron los ministros de la Presidencia, Lisandro Macarrulla; Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, el presidente del Consejo Nacional del Mercado de Valores, Ervin Novas; el superintendente del Mercado de Valores de la República Dominicana, Gabriel Castro.



También, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa y Mercados de Valores de República Dominicana

Freddy Domínguez, la vicepresidenta ejecutiva, Elianne Vílchez Abreu, y a través de Zoom, el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, José Antonio Martínez y el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, Juan Andrés Camus.



Solución a trabas



El presidente Abinader valoró que el Mercado de Valores en el país ha crecido de forma muy importante en los últimos 20 años, llegando a alcanzar una profundidad de más de 32 mil millones de dólares, y un volumen anual de transacciones el cual se proyecta este año en más de 85 mil millones de dólares (el monto de nuestro Producto Interno Bruto).



No obstante, dejó claro que al día de hoy aún no se había podido desarrollar el significativo Mercado de Emisión de Acciones por múltiples trabas estructurales, y por la falta de algunos reglamentos necesarios e incentivos básicos.



“Conscientes de esta situación, en los primeros meses de nuestro Gobierno nos propusimos resolver estos temas como una de nuestras prioridades y fomentamos la formación de un equipo de trabajo multidisciplinario compuesto por entidades del sector público y el sector privado, para identificar los temas que debían resolverse, y proponer e implementar soluciones adecuadas de forma acelerada”, expuso el mandatario.



Producto del trabajo de este equipo, agregó, nació el Proyecto de Ley de Fomento al Mercado que hoy se convierte en Ley, el cual resuelve la mayoría de los problemas estructurales que históricamente han frenado el desarrollo del Mercado de Emisión de Acciones e introduce incentivos temporales para dinamizar el mismo.



Insistió en que esta es la mejor alianza que como país y sociedad se puede hacer. “Una que beneficie a todos, que nos haga partícipes del desarrollo del país y que permita una distribución justa de la riqueza nacional”, enfatizó.

Acertada visión del presidente Abinader



De su lado, el superintendente del Mercado de Valores calificó de acertada visión del presidente Abinader de definir una agenda que va a transformar el sector históricamente en los próximos años.



Castro dijo que este acuerdo significa la absorción de las mejores prácticas a nivel internacional para el país y resaltó, que la Bolsa de valores de Santiago de Chile es la tercera más importante de América Latina.



En tanto, la vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa y Mercados de Valores de República Dominicana (BVRD) dijo que la oficialización de esta firma de acuerdo es un paso sin precedentes para el el mercado de capitales del país y aseguró que esta iniciativa aportará mejoras sustanciales para la competitividad del mercado de valores, y por ende de la nación.

Igualmente, el presidente del Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, a través de un discurso virtual manifestó que esta firma de acuerdo permitirá transferir parte de su experiencia en desarrollo del mercado capital y significa trasladar tecnología sofisticada de primer nivel que ha desarrollado la bolsa chilena.



Expresó que la centenaria bolsa chilena es la principal plaza bursátil chilena que en ella se transan más de 2 mil millones de dólares cada día en acciones, en instrumentos de renta fija, valores de intermediación, cuotas de fondos y títulos extranjeros.



Camus agregó que están muy entusiasmados de formar parte de la Bolsa de Valores de la República Dominicana y agradecido por la confianza que lograron desarrollar durante todo el proceso.



También, el ministro de Ciencia y Tecnología de Chile, André Couve y el gerente de Clientes y Negocios de la BCS, Andrés Araya Falcone, ofrecieron explicaciones sobre los pasos a seguir posterior a la firma de este acuerdo.

Amigable clima de inversión

Igualmente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo hizo una lectura de la Ley 163-21, de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el Mercado de Valores de la República Dominicana.

“Con estas medidas, la presente administración evidencia su interés en propiciar un amigable clima de inversión y un mercado robusto y seguro, que pueda traducirse en bienestar no solo para este creciente sector de la economía, sino para toda la población dominicana, que es, al fin y al cabo, la preocupación final del gobierno y del presidente Abinader en particular”, expuso Peralta Romero.



El acto concluyó con la firma simbólica entre la vicepresidenta ejecutiva de la Bolsa y Mercados de Valores de República Dominicana y el gerente general de la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, José Antonio Martínez.