Se ha dispuesto inversión por más de 57 mil millones de pesos para el sector salud, para combatir el COVID-19 y garantizar la vida de los dominicanos



Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader aseguró que más del 90% de los compromisos asumidos por su Gobierno hace un año se han realizado o se están ejecutando.



Sostuvo que hoy han superado la amenaza más grave, la pandemia provocada por el COVID-19, lo que se ha logrado con un sistema sanitario resistente, que ha dado cobertura a todos con un programa masivo de vacunación y sin dejar a ningún dominicano sin la protección de su gobierno.



Al comparecer ante la Asamblea Nacional, sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados, en su discurso de rendición de cuentas, un mandato constitucional, Abinader afirmó que lo que su administración prometió lo está cumpliendo.

Rendir cuentas, precisó, es un ejercicio de transparencia de la acción gubernamental al que están todas y todos obligados, y que como servidores públicos deben honrar, promover y practicar.



“Este gobierno, y yo mismo, rendimos cuentas hoy, sí, pero también lo hacemos todas las semanas ante la prensa y ante todo el pueblo dominicano. Así entendemos nosotros el gobierno y así ejercemos nuestra responsabilidad”, agregó.



Dijo que han agotado un intenso año de trabajo, dando como resultado la recuperación y generación de nuevos puestos de trabajo y la ejecución de una serie de obras y reformas fundamentales para la transformación definitiva del.



En la segunda ocasión ante este escenario, en ocasión del 178 aniversario de la Independencia Nacional, el gobernante dijo que en esta versión es bien distinto al del año 2021, pues en tan solo un año han conseguido llevar al país a la normalidad.



“Hemos superado la pandemia siendo un ejemplo para el mundo y en términos económicos somos la economía que más crece de toda Latinoamérica”, enfatizó.



Sin embargo, el jefe de Estado advirtió sobre las dificultades a las que nos enfrentamos en este año 2022.



“La crisis militar desatada en Europa y que involucra a las grandes potencias mundiales hace que se incrementen las tensiones en todos los mercados, pero especialmente en los energéticos, de materias primas y financieros”, puntualizó.



Se trata, señaló, de una realidad que no se puede obviar ni cambiar, porque es la mayor acción militar en Europa desde la II guerra mundial, lo que está teniendo ya consecuencias negativas para todo el planeta y hay que prepararse.



“Me ha tocado gobernar en tiempos de crisis, con eventos complicados y complejos, pero no nos hemos desviado de nuestro objetivo de ser un gobierno atento a las demandas del pueblo dominicano, sensible a los más vulnerables y reformador para cambiar nuestro país”, expresó.



En este año 2022, adelantó, se toman las medidas para reforzar la economía y enfrentar los nuevos retos del país en un mundo incierto.



Ganamos batalla al COVID



El presidente Abinader recordó que la República Dominicana ha sido golpeada, como el resto del mundo, por cinco grandes olas de la pandemia del COVID-19, y cuatro de ellas, han sido combatidas por esta gestión.



“Ha sido obra de este gobierno, gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, dominicanos y dominicanas, lograr que en estas cuatro olas la tasa promedio de letalidad fuera de un 0.9%, representando esta una de las más bajas de la región y del mundo”, destacó.



Subrayó que gracias a la implementación del Plan Nacional de Vacunación, y a la inversión de más de 57 mil millones de pesos para el sector salud, han logrado el objetivo de garantizar nuevas opciones de tratamiento.



Asimismo, la garantía y disponibilidad de todos los insumos, equipos de protección personal, oxígeno, el acceso a pruebas diagnósticas de manera oportuna y a las vacunas.



“Hoy, somos un referente a nivel mundial en el control y lucha contra el COVID-19”, expuso, tras considerar que es un liderazgo con sello dominicano.



Resaltó que han destinado en este último año más de 32 mil millones de pesos para garantizar la vacunación, los tratamientos, los métodos diagnósticos y todo lo relativo a paliar la pandemia del COVID-19.



También, otros 6 mil millones dirigidos al recurso humano más importante que combate directamente este virus; a los médicos y enfermeras.



Citó que en junio pasado les aumentaron los sueldos en un 30% a todo el personal de salud: Médicos, enfermeras, bioanalistas y otros.



“Gracias a estos indicadores, hemos sido uno de los primeros países del mundo en eliminar restricciones y caminar hacia la normalidad”, acentuó.



Insistió en que hoy es el país que va a la vanguardia, con el plan de vacunación masivo y la recomendación de la tercera dosis.



Informó que al 09 de febrero, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, ha aplicado más de 15 millones de dosis de vacunas: 7 millones de primeras dosis, casi 6 millones en segunda y 2 millones de dosis de refuerzo, lo que representa un 79% en primera dosis de la población meta, un 67% de la segunda.

Además, que en menos de tres meses, alcanzamos un 27% de la población con la tercera dosis suministrada.



La estrategia de éxito, estimó, ha consistido principalmente en crear la mayor colaboración público – privada de la historia dominicana en beneficio de todos para la vacunación y a la instalación de 1,400 centros de vacunación a nivel nacional, para dar acceso a todos los dominicanos y dominicanas.



Inversión record en hospitales

El presidente Abinader también destaco que en respuesta al déficit histórico en materia de salud, su Gobierno ha realizado una inversión récord en remozamiento y equipamiento hospitalario de más 1,100 millones de pesos durante el año 2021.



A esa inversión se suman los proyectos adjudicados por más de 2,700 millones, que incidirán en un mejor servicio de salud en todo el país.



Iniciamos o continuamos, con un presupuesto total para el 2021 de 4,264 millones y después de años detenidas, la construcción de hospitales y alas especializadas en distintos puntos del país, como Hospital Padre Billini en el Distrito Nacional, Hospital Mario Tolentino Dipp en Santo Domingo Norte.

Igualmente, hospitales de Verón en La Altagracia, San Jose de Las Matas en Santiago, Villa Hermosa en La Romana, Jarabacoa en La Vega, Municipio de Dajabón, Esperanza en Valverde de Mao, Teófilo Hernandez en el Seibo, construcción de oncología pediátrica del Incart y primera etapa del Hospital regional San Vicente de Paul. Todos los mencionados serán entregados en este año.



También en construcción los hospitales el Antonio Musa en San Pedro de Macorís, El de Nisibón en La Altagracia, el de Villa Vásquez en Monte Cristi, la segunda etapa del San Vicente de Paul están planificados para el año 2023.



“Además, estamos interviniendo para mejoras en 91 hospitales, donde ya hemos entregado unidades de cuidados intensivos neonatales, máquinas de anestesia, resonancia magnética, sonógrafos, equipos de rayos X y demás unidades de imágenes, por mencionar algunos”, puntualizó.



Han remozado más de 200 Centros de Atención Primaria y puesto en marcha 71 unidades de servicios inauguradas en 43 centros de la Red Pública.



Dieron apertura a 13 unidades de diagnóstico de patologías cardíacas en recién nacidos, equipadas con ecocardiogramas, con el objetivo de eficientizar el cuidado de los recién nacidos críticamente enfermos.



También fueron inauguradas 5 unidades de emergencia totalmente remodeladas y ampliadas en los siguientes hospitales: Félix María Goico en SD, Taiwán en Azua, Municipal San José de Ocoa, San Vicente de Paul en San Francisco, Felipe Achecar en provincia Duarte. Y se entregarán 30 más en el resto del año.



Adelantó que para el 2022 tienen planificado en presupuesto un plan para robustecer distintas esferas del sistema de salud, incluyendo 8 unidades para tratamiento oncológico, 10 unidades de diálisis y 2 unidades de quemados que serán distribuidos en los hospitales de las diferentes regiones del país.



También está en licitación la construcción una unidad especializada de trauma en un ala del Hospital Taiwán en Azua para servir a toda la región sur del país.



Han ampliado el acceso con 48 nuevas farmacias del Pueblo, así como la variedad de medicamentos distribuyendo más de 638 millones de unidades de medicamentos impactando a 550 mil personas en todo el país.



El Programa de Alto Costo y Ayudas Médicas del Ministerio de Salud Pública, PROMESE/CAL despachó 739 mil medicamentos por valor de 3,000 millones de pesos, generando un ahorro de 354 millones de pesos comparado con los últimos precios de compra, que nos permitirá incluir a más personas beneficiadas en el programa.



“Es decir, en el año 2021 se incrementó en un 14% el monto de suministro de medicamentos a todo el sistema de salud pública del país”, resumió.



Los hechos están ahí



“Estos han sido algunos de los hitos y resultados de la actividad del gobierno en el año 2021. Los hechos están ahí, son palpables en cada rincón del país, en cada comunidad, con cada acción”, expuso el presidente.



Dijo que los dominicanos y dominicanas lo pueden confirmar y dar testimonio de que el cambio y las transformaciones están llegando a todos sin distinción.



Comprende, apuntó, de que a todos les gustaría ir más rápido en la solución de los problemas.



Sin embargo, manifestó que hay que ser realistas, pues en este tiempo hemos sufrido una pandemia, una crisis económica y ahora una crisis geopolítica que pone en jaque a todo el mundo, junto con décadas de abandono y mal uso de los recursos que acumularon una deuda social y falta de infraestructura en todo el territorio nacional que requerirá tiempo poder resolver.



“Ser presidente es cumplir con las aspiraciones y expectativas del pueblo que me ha elegido. Oír a ese pueblo, respetarlo y acompañarlo hacia el mejor destino posible”.



Escucha críticas

“No creo que alguien pueda hacer un buen gobierno sin escuchar y sin valorar lo que piensa su pueblo, aun cuando estemos seguros de haber tomado las decisiones correctas”, consideró Abinader.



Contó que en ocasiones le dicen que muchas de las críticas y opiniones que fluyen en los medios de comunicación son interesadas y que obedecen a estrategias de algunos opositores para tratar de restar méritos a nuestras ejecutorias, y que, por tanto, no se le debe prestar atención.



“No pienso de esa manera, escucho y respeto todas las opiniones, porque no soy presidente de una parte, sino de todos los dominicanos y dominicanas, incluyendo a los que nos adversan políticamente”, comentó.

Cree que la confianza de los ciudadanos no se obtiene de un día para otro y no cae del cielo. Se construye, agregó, con paciencia, con programas de gobierno metódicos, superando dificultades, e invitando a que todos los sectores que quieren lo mejor para su país se unan a una causa que sólo procura el beneficio de todos y todas.



Aseguró que las dificultades actuales son pasajeras y las venceremos como las hemos vencido en el pasado.



Y añadió: “Tenemos todas las razones para confiar en un Futuro que estamos construyendo juntos. Un futuro que será mejor para todos. Un futuro lleno de oportunidades, de crecimiento, desarrollo y modernidad”.



Afirmó que están construyendo un futuro digno para esta generación y para las próximas que vendrán



“Con orgullo, con determinación, con firmeza y con esperanza, los mejores tiempos de la República Dominicana están por venir”, reiteró.