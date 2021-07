Asiste a primer palazo de la construcción del edificio regional norte de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP).

Santiago.- “Yo puedo decir hoy que hay una confianza sin precedentes en la República Dominicana, en el desarrollo de este país”, la expresión es del presidente Luis Abinader durante su participación hoy, del primer palazo para la construcción del edificio regional de la AsociaciónPopular de Ahorros y Prestamos (APAP) en Santiago.

El primer mandatario de la nación agregó que en este momento no hay un grupo empresarial importante que no tenga un proyecto, que no esté desarrollando, de expansión de sus negocios”, aseguró el presidente Luis Abinader.

El presidente Abinader aprovechó y envió un mensaje de confianza para que concomitantemente con ese deseo de expansión de negocios de las empresas del país, sepan que tienen un Gobierno que los va a apoyar de manera sincera, eficiente y transparente.

El gobernante habló durante el acto de primer palazo de la construcción del edificio regional norte de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP), en la ciudad de Santiago, con una inversión de RD$758 millones, algo que fue valorado por el presidente Luis Abinader como una muestra de confianza sin precedentes en el desarrollo del país.

El mandatario precisó que todos estos proyectos que financia la APAP, al igual que otros impulsados por diferentes instituciones cumplen con el objetivo principal del Gobierno, que es la creación de empleos.

“Por eso estaremos siempre apoyando proyectos como este. Cuenten siempre con todo el apoyo de este Gobierno, sigan su desarrollo, sigan su confianza, la de ustedes, la de sus miembros, que este país no solamente se va a recuperar del Covid, sino que se va a recuperar más fuerte”, manifestó el jefe de Estado.

El presidente Abinader de destacó que APAP es una institución nacional que le ha hecho un gran aporte al desarrollo inmobiliario y comercial, financiando importantes proyectos en la República Dominicana.

La obra, que será construida en un terreno de 7,718 metros cuadrados, contempla un diseño arquitectónico para una edificación de 4 niveles que integrará un concepto de formas modernas, en una superficie de 3,317 metros cuadrados.

En tanto, Lawrence Hazoury, presidente junta de directores de APAP, agradeció al presidente Abinader por su acompañamiento en estos proyectos hacia el futuro y por su interés genuino en las iniciativas de bienestar colectivo que contribuyen al desarrollo de un mejor país.

Resaltó el apoyo de APAP al dinamismo económico de la región, especialmente en el sector construcción de Santiago. El acto fue realizado en la avenida Estrella Sadhalá.

Indicó que con la construcción del edificio regional reafirman el compromiso de la entidad en casi 60 años, sobre todo con el crecimiento de Santiago, ciudad que definió como emblemática y dinámica que avanza hacia un desarrollo integral.

Fue concebido con criterios de sostenibilidad, inclusión, innovación y digitalización.

Específicamente integrará componentes de accesibilidad alineados a su estrategia de inclusión financiera de personas con discapacidad, que le ha caracterizado en el sistema financiero.

Hazoury puntualizó que el proyecto contará con características de sostenibilidad ambiental, entre estas, eficiencia energética, estación de carga rápida para vehículos eléctricos, paneles solares y estacionamientos para bicicletas.

A la actividad asistieron el presidente del Senado, Eduardo Estrella; el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la gobernadora de Santiago, Rosa Santos y empresarios de la región norte.

Además, el director del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (PROINDUSTRIA), José Ulises Rodríguez y el administrador del EDENORTE, Andrés Cueto.

Características generales