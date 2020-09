Les presento a Mis primeros Emmys!…Estos reconocimientos son de gran valor para mí, porque he logrado una de mis metas, simboliza tenacidad de seguir adelante y de no desmayar.

Gracias A Dios por este regalo que tanto le pedí, se lo dedico a mi madre, mi roble y gran merecedora de estos galardones y lo comparto con todos ustedes que siempre me regalan su cariño. Me siento muy orgullosa de pertenecer a la familia de @telemundo47 en donde sigo creciendo y cosechando frutos.