La preocupación entre dominicanos y personas de otras etnias en esta ciudad de NY aumenta, luego que la jueza federal Dabney Friedrich del Distrito de Columbia bloqueara la orden nacional que prohibía los desalojos de arrendatarios, situación que deja a millones de personas frente a la posibilidad de perder sus hogares en todo el territorio estadounidense, entre ellas miles de quisqueyanos.

La magistrada determinó que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no tienen la autoridad legal para imponer ese tipo de mandatos.

Al menos otros dos jueces federales ya habían cuestionado el poder de los Centros de emitir este tipo de mandatos a nivel nacional, que establecieron la moratoria en septiembre del 2020 y ha sido extendida en varias ocasiones desde entonces.

Asimismo, desde el pasado miércoles la Junta de Pautas de Alquiler contempla el aumento de la renta estabilizada a 1 millón 400 mil inquilinos, entre ellos miles de dominicanos, en la Gran Manzana y el próximo 23 de junio se determinará en un voto oficial si el incremento se hace efectivo o no.

La Rent Stabilization Association, que representa a 25.000 propietarios en los cinco condados, había pedido a la Junta aumentos de entre el 2% y el 4% en los arrendamientos de un año y del 3% al 5% en los arrendamientos de dos años.

Ante la situación, Adriene Holder abogada en The Legal Aid Society expresó: “Nuestros clientes en unidades de renta regulada todavía no se recuperan de la devastación económica que ha causado el Covid-19, y no se ve una recuperación en el futuro previsible. Muchos neoyorquinos están desempleados, mientras que otros luchan por ponerse al día con el alquiler”, dijo.

“La Junta de Pautas de Alquiler debe asegurarse de que la votación final de junio continúe congelando los alquileres tanto para contratos de arrendamiento de uno como de dos años. Este no es el momento de aumentar los alquileres, en especial para algunos de los inquilinos más vulnerables de la Ciudad”, precisó Holder.

Por Ramón Mercedes