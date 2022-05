• PREMIACIÓN PARA ESTUDIANTES GANADORES DE CONCURSOS

ACADÉMICOS DEL FEM

Con el propósito de reconocer la creavidad, talento y competencias mostradas por

los estudiantes parcipantes en los concursos y programas académicos, el recinto de

ISFODOSU en Santo Domingo Félix Evaristo Mejía, FEM, realizó un acto de premiación

para los estudiantes ganadores.

En el acto, se congregaron las premiaciones que por movos de la pandemia no se

habían realizado, y fueron reconocidos los estudiantes ganadores de los eventos

académicos: Concurso de Reciclaje 2021, Olimpiadas de Matemácas 2019, Premio

Estudianl de Ensayo 2020, Competence Speech Content 2021 y Diseño de Contenido

Digital 2021.

La acvidad de premiación fue encabezada por la rectora de ISFODOSU, Dra. Nurys del

Carmen González; la vicerrectora de Invesgación y Postgrado, Mtra. Andrea Paz; la

vicerrectora de Desarrollo e Innovación, Mtra. Milta Mora; el vicerrector del FEM,

Mtro. Sauris Ramírez; y el director Académico, Dr. Braulio de los Santos;

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la rectora de ISFODOSU, Dra. Nurys del

Carmen González, quien manifestó su sasfacción por la realización de este po de

reconocimiento a los estudiantes.

“Hoy estamos premiando la creavidad y el desarrollo estudianl, la adaptación de sus

capacidades, las estrategias que les van a permir a cada uno de los futuros docentes

desarrollar su potencial, sin importar el área en la que se desempeñen”, expresó la

Rectora.

El vicerrector del FEM, Maestro Sauris Ramírez pronunció las palabras de movación

del acto.

“Es de suma importancia realizar este po de acvidades, los estudiantes desarrollan

su capacidad de escribir, así como sus competencias para ser ulizadas como

profesionales de la educación y empo de ocio”, indicó.

Joel Adiel Pérez, estudiante ganador del concurso Diseño de Contenido Digital junto

con Joel Andrés Mercedes y Víctor Hugo, tuvo a su cargo las palabras de

agradecimiento en nombre de sus compañeros.

“ISFODOSU es una instución que no solo se preocupa por enseñar, sino por

movarnos a ser mejores cada día, que uliza sus recursos para que sus estudiantes

sean de excelencia y ha quedado demostrado. Gracias in=nitas por todo su apoyo”,

manifestó Pérez.

De las Olimpiadas de Matemácas, resultaron ganadores Gregorio Quevedo (primer

lugar), Miguel Ángel Peña (segundo lugar), Eliezer Díaz (tercer lugar), Deuris Fortuna

(cuarto lugar), y, Manuel Rosario (quinto lugar).

• Del Concurso de Reciclaje, Marolyn Almonte obtuvo el primer lugar, Arisleidy

Echavarría, el segundo; y Lisbeth Moya, el tercero.

Mientras que del Speech Contest, resultó ganadora la estudiante Anayeli Rodríguez,

con la redacción en inglés de su cuento “Alice in the land of knowledge (Alicia en la

erra del conocimiento).

Anthoni Turbí Jáquez, se alzó con el premio del Concurso de Ensayo; mientras que Julio

César Gómez de la Cruz y Luz Atany Cruz, obtuvieron menciones de honor.

Durante la acvidad se realizó el lanzamiento del concurso “Elaboración de Guías

Didáccas del Área de Pedagogía” y la presentación del proyecto de extensión de

“Sites Educavos”.

La premiación fue realizada en el Auditorio Fuensanta Muñoz del recinto FEM, donde

se hizo entrega a los estudiantes ganadores de un pergamino de reconocimiento junto

a la Colección de Clásicos Dominicanos de ISFODOSU