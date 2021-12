Violentos tornados tocaron tierra la noche del viernes en Arkansas, Illinois, Missouri, Kentucky y Tennessee, provocando alertas de tornado generalizadas

El gobernador de Kentucky (EE.UU), Andy Beshear, anunció la noche del viernes que el número de muertos causados por el paso de un tornado que azotó el suroeste del estado probablemente “superaría los 50” y podría llegar al centenar.

Beshear declaró el estado de emergencia y anunció que había movilizado a la Guardia Nacional de Kentucky y a la Policía Estatal para ayudar a responder a la emergencia.

Asimismo, informó que la comunidad de Mayfield había quedado devastada en una noche que calificó como “una de las más duras de la historia de Kentucky”, donde se derrumbó el techo de una fábrica de velas donde se encontraban más de cien personas.

El Centro de Predicción de Tormentas de la NOAA informó la noche del viernes de al menos 24 tornados en los estados de Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri y Tennessee.

En Illinois equipos de emergencia están respondiendo a reportes sobre heridos en un almacén de Amazon, donde al menos 100 trabajadores quedaron atrapados tras el colapso parcial del edificio provocado por un tornado. Si bien no está claro de inmediato cuántas personas resultaron heridas, la Agencia de Manejo de Emergencias de Collinsville lo calificó como un “incidente de víctimas masivas”.

En Arkansas, un tornado golpeó un asilo de ancianos, dejando dos muertos y cinco heridos.

🚨#BREAKING: Kentucky Governor reports "mass casualties" after building collapse at a candle factory; says more than 50 people are likely dead after a violent tornado Passed by Doing catastrophic damage to Buildings and Cars pic.twitter.com/ppucDRDHmq