Potente terremoto de magnitud 7.7 sacude Panamá y obliga a evacuar edificios

El sismo ocurrió este 9 de octubre a las 12:56 p. m., hora local, y fue sentido en distintas regiones del país; autoridades evaluaban posibles daños y afectaciones

Ciudad de Panamá.– Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió Panamá este viernes 9 de octubre a las 12:56 p. m., hora local, provocando evacuaciones preventivas en edificios y una rápida respuesta de los organismos de emergencia.

🇵🇦 Fuerte sismo sacude Panamá https://t.co/hTPXH6bsDi — Errete en Español (@erreteespanol) October 9, 2026

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el movimiento en las proximidades de Pitaloza Arriba, mientras reportes preliminares del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá situaron el epicentro en la zona de Tonosí, provincia de Los Santos. La profundidad estimada fue de alrededor de 13 kilómetros.

El temblor se sintió con intensidad en Ciudad de Panamá y otras regiones del país, donde residentes y trabajadores salieron de viviendas y edificios para dirigirse a espacios abiertos como medida de seguridad.

Tras el evento, se activó una alerta por posible tsunami en áreas del Pacífico, aunque la amenaza fue levantada posteriormente. Las autoridades mantuvieron la vigilancia ante la posibilidad de réplicas y pidieron a la población seguir únicamente las informaciones oficiales.

Fuerte temblor en Aguadulce https://t.co/mauU9G7lwU — Hilde (@hildesucre) October 9, 2026

Los primeros reportes señalaron afectaciones menores en algunas infraestructuras y objetos caídos dentro de viviendas, mientras continuaban las inspecciones para determinar el alcance real de los daños.

Durante las horas posteriores también se registraron réplicas, mientras los organismos de emergencia realizaban evaluaciones en carreteras, edificaciones y otros puntos considerados sensibles. Hasta los primeros balances no se habían confirmado víctimas mortales.

LO ÚLTIMO!🇵🇦🚨 Fuerte terremoto en Panamá.. Video desde la Terminal de Albrook. https://t.co/7mEF3AJ65b — Marco 🇵🇦 (@marcorm26) October 9, 2026

Las autoridades continuaban monitoreando la situación y verificando el estado de los servicios e infraestructuras esenciales, al tiempo que exhortaron a la ciudadanía a mantener la precaución ante posibles nuevos movimientos sísmicos.