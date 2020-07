Posibles miembros que podrían formar gabinete de gobierno de Abinader

Aunque aún la Junta Central Electoral (JCE) no lo ha hecho oficial, es seguro, dado que la tendencia de los resultados son irreversibles, que Luis Abinader fue elegido presidente de la República Dominicana para el período constitucional 2020-2024 con más del 50% de los votos, ganando en primera vuelta.

Dado este panorama, desde ya, en la opinión pública empiezan a barajarse los nombres de quiénes, posiblemente, integrarían su gabinete de gobierno.

Para hacerlo, el criterio es las personas que han estado más cerca de él y del Partido Revolucionario Moderno. En ese orden, las personas más cercanas y más comprometidas con su campaña política, según experiencia con candidatos anteriores, pasarían entonces a dirigir los ministerios más importantes.

Uno de ellos es José Ignacio Paliza, quien muy temprano en la opinión pública fue considerado como un ministro de Abinader debido a que no aspiró a la reelección en la senaduría de Puerto Plata, ni a ninguna otra.

Otro nombre que suena es Roberto Fulcar ,quien fue el Coordinador General de la campaña de Luis Abinader, y su mano derecha durante todo este proceso. Fulcar es maestro de grado y postgrado, y fue vicepresidente nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Fue Subsecretario de Educación en el gobierno de Hipólito Mejía 2000-2004. Con ese precedente, se perfila como un posible ministro de Educación.

Entre Paliza y Fulcar estaría posiblemente el nuevo ministro de la Presidencia o, en su defecto, en el caso del último, el ministro de Educación.

Para muchos, David Collado, exalcalde del Distrito Nacional, tiene su propio proyecto presidencialista de cara al futuro, pero lo cierto es que Collado no buscó la reelección a pesar de no tener impedimento y gozar de buena popularidad. En la última recta de la campaña de Abinader, el exalcalde se lanzó a las calles a respaldarlo. Antes hizo lo mismo con Carolina Mejía, hoy alcaldelsa y secretaria general del PRM, por lo que algunos no descartan que a Collado le toque dirigir una área importante en un nuevo gobierno del PRM.

La exjueza Miriam Germán es aclamada por muchos usuarios de las redes sociales para el puesto de Procuradora General de la República . Germán tiene una trayectoria bien valorada en el Poder Judicial, y el propio PRM la propuso para presidente de la Suprema Corte de Justicia en el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

La magistrada enfrentó acusaciones del Procurador General de la República (PGR), Jean Alain Rodríguez, quien había ordenado interceptar sus llamadas telefónicas. El CNM excluyó a Germán de la alta corte, donde el Partido de la Liberación Dominicana contaba con el voto calificado del presidente de la República, también los del Procurador, y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.

Germán, junto a Yenny Berenice Reynoso, exfiscal del Distrito Nacional y actual procuradora general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, también es mencionada, en este caso por algunos usuarios de redes sociales como incumbente de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA). En el pasado, el PRM propuso al Consejo Económico Social (CES) que Berenice Reynoso sea la persona que se recomiende para el cargo de procurador electoral interino para las elecciones que acaban de concluir.

Roberto Salcedo, su hijo Roberto Ángel Salcedo, y parte de esa familia se juramentaron en el PRM, tras abandonar las filas del PLD. Salcedo había sido un hombre de la línea del expresidente Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y luego empezó a apoyar al presidente Danilo Medina. Roberto Ángel desempeñó un activismo visible durante la campaña de Abinader. De ahí que tanto el padre como el hijo podrían ocupar algún ministerio en el gobierno del PRM.

Gabinete económico y de Salud. En el marco de la pandemia del coronavirus y sus correspondientes crisis económica y sanitaria, adquiere relevancia el gabinete económico y sanitario de un nuevo gobierno.

En el caso de Abinader, son varios los nombres de economistas que la opinión pública perfilan como candidatos para dirigir las diversas instituciones del área económica gubernamental. Entre ellos suenan: Alejandro Fernández W., economista y quien se convirtió en miembro del equipo de voceros de Luis; Samuel Pereyra, director financiero de la campaña de Abinader; Lisandro Macarrulla, coordinador del gabinete presidencial y pasado presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Luis Valdez, director ejecutivo y administrativo del proyecto político de Abinader,

En el área sanitaria, Abinader cuenta con varios médicos respetados que le respaldaron. Tal es el caso del doctor Jesus Feris Iglesia, quien es candidato senador por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y fuerzas aliadas en San Pedro de Macorís; Santiago Hazim, coordinador del sector externo, entre otros.

Otros nombres. Hay otros políticos que tendrían perfil para posiciones específicas. Sucede con Kimberly Taveras, que al ser joven sería una candidata para el Ministerio de la Juventud. Ella fue quien le salió al frente recientemente a unas acusaciones que contra el PRM hizo la actual ministra de la Juventud, Robiamny Bálcacer.

En el área de los Deportes se destaca Alberto Rodríguez y en el área femenina Yadira Henríquez (exministra de la Mujer), por lo que respectivamente podrían ocupar los ministerios de Deportes y de la Mujer.

Finalmente hay otros nombres que no se relacionan de manera directa con ningún cargo, pero que por su trayectoria profesional, además del apoyo y trabajo realizado a favor de la candidatura de Luis y el PRM, es muy posible que ocupen cargos importantes en el nuevo Gobierno de Abinader. Entre ellos están: Orlando Jorge Mera, delegado político ante la JCE, Milagros Ortíz Bosch, exvicepresidenta de la República, la diputada Gloria Reyes y los comunicadores Holi Matos, Luis José Chávez, José Marte Piantini, Jorge Taveras (Jorgito) y Nelson Marte, entre otros.