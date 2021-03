A esta redacción han llegado este lunes varias versiones sobre el incidente ocurrido entre dos conductores, luego de que se hiciera viral el momento en que uno de estos le rompió el cristal delantero al autobús del otro.

El hecho ocurrió en la avenida Gregorio Luperón del Distrito Nacional. El incidente ha generado decenas de comentarios en las redes sociales.

Una versión supuestamente, del hombre que se observa rompiendo el cristal, quien habría sido identificado como Manuel Guzmán.

La gente anda en la calle entregado a lo malo!!! ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/P86gqUdgku — Iván Mariñez 🇩🇴 (@Ivan_Marinez) March 22, 2021

El hombre habría manifestado que “él (conductor del autobús) me chocó, le dije que se parara y cuando pude me desmonté y me cayó a palos. Luego se subió (al vehículo) para chocarme”.

Presuntamente Guzmán resultó con un dedo roto tras el incidente.

El conductor del autobús también ha explicado su versión de lo sucedido.

“Yo voy en mi carril bajando la Luperón después de la Plaza de la Bandera, me doy cuenta que el chofer del Sonata viene haciendo rebases temerarios, él se me metió alante y sin tener a nadie alante freno de golpe (con intenciones de que yo me le estrellara en la parte trasera) pero yo frene al instante y solo le tope a su bumper, ni siquiera se rayó ni nada”, sostiene.

“Cuando llegó al semáforo el chofer del Sonata se desmonta con un tubo de metal, me hace la pregunta de que si no me voy a parar le digo señor está en rojo el semáforo cuando cambie nos orillamos a la derecha, pues él no espero a que el semáforo cambiara tal como se puede apreciar en el video el semáforo está en rojo, el procedió a romperme el cristal delantero”, agregó.

“En ese momento lo único que pensé fue en graba la escena, aunque no me dio tiempo coger la placa. Yo abrí la puerta para reclamarle porqué me rompió el cristal, y él intento subirse al bus a darme con el tubo, y yo me defendí”.