Por qué usar acondicionador es bueno para tu cabello

El acondicionador es la columna vertebral de la rutina del cuidado del cabello. Un paso fácil y post-champú que suaviza y suaviza tus hebras después de la limpieza. Por lo tanto, su uso es indispensable para mantener el cabello saludable e hidratado.

Lo primero que debes tener en cuenta es que el acondicionador es un agente acondicionador o humectante generalmente compuesto por ingredientes como siliconas, aceites y emolientes, así como tensioactivos catiónicos (el término científico para jabones o detergentes, que ayudan a eliminar los elementos oleosos). Cuando se combinan, estos ingredientes reponen la humedad del cabello después de que parte de él se elimina del champú. También hay varios tipos de acondicionador. Los más comunes son, por supuesto, el tradicional hidratante post-champú; acondicionador profundo, que es casi como una mascarilla para el cabello en el sentido de que se debe dejar más tiempo para penetrar las hebras más profundamente; acondicionador de limpieza (también conocido como co-lavado), que actúa como un híbrido de champú y acondicionador que simultáneamente limpia y acondiciona el cabello; y acondicionador sin enjuague, un tratamiento posterior al baño sin enjuague que nutre y protege el cabello durante todo el día. Ahora también existe un acondicionador seco, que está diseñado para rociar lo suficiente como para hacer que tu cabello sea más brillante, más liso y más suave, sin el riesgo de aplicar demasiado o engrasar el cabello.

¿Cómo debes emplear el acondicionador?

Lo creas o no, hay una forma correcta e incorrecta de acondicionar tu cabello. La forma correcta, según los estilistas, es de la siguiente forma:

1. Aplicar el producto en movimientos largos y fluidos, y asegurarse de exprimir parte del agua de sus hebras después del champú para que no disminuya los efectos del acondicionador.

2. Dejarlo aplicado durante dos minutos es suficiente para adherirse al cabello. Pero si usas un acondicionador profundo, esperar de tres a cinco minutos es lo ideal.

¿Qué beneficios tiene acondicionar tu cabello?

El acondicionador refuerza la cutícula con una capa protectora, lo que permite que el cabello siga creciendo y no se rompa fácilmente, pero el beneficio principal de un acondicionador es que hace que el cabello sea mucho más fácil de peinar. Los acondicionadores suavizan el cabello, lo desenredan, aumentan el brillo, reducen el encrespamiento y lo hacen sentir más agradable al tacto. Lo ideal es acondicionar cada vez que se lava el cabello con el fin de volver a humedecer y suavizar y desenredar.

¿Cuál debes usar según tu tipo de cabello?

Los expertos aseguran que no hay mucha diferencia medible entre los productos comercializados para cabello normal, dañado, teñido o rizado porque la mayoría de las modificaciones a la fórmula se realizan por razones teóricas, pero probablemente no se podría decir como consumidor que son diferentes.

Lo mejor es no dejarte engañar por los términos de marketing y, en su lugar, prueba algunos tipos diferentes o consulta a un estilista para averiguar qué funciona mejor para ti en términos de efecto general y preferencia personal.

¿Puede tener efectos negativos en el cuero cabelludo?

Muy pocos, aunque existen. Los acondicionadores pueden ser alérgenos potenciales para algunas personas, lo que puede causar dermatitis alérgica de contacto. Sin embargo, esto sucedería solo en un número muy bajo de personas.

Otro posible efecto adverso de los acondicionadores es que pueden hacer el cabello te pese hacia abajo. Por ejemplo, si usas más de una cucharada del tamaño de la palma de la mano, o usas un tipo que contiene una concentración muy alta de aceites y emolientes puede contribuir a que el cabello se vea grasoso o plano (algo más común en personas con cabello fino).

Si no usas el acondicionador

El cabello puede volverse más frágil, susceptible a enredos y propenso a romperse con la ausencia de un acondicionador.

Será más difícil de peinar.

Probablemente tenga flemas y frizz y sea propenso a dividirse y romperse durante tu rutina de peinado.

Puede verse más opaco y menos brillante.