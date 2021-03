Identifican al sospechoso del tiroteo en Colorado

La policía detuvo a un hombre de 21 años y lo identificó como el principal sospechoso del tiroteo masivo en un supermercado que dejó 10 personas muertas. Las autoridades todavía no han logrado esclarecer cuáles fueron los motivos del ataque.

Las autoridades estadounidenses lograron detener al principal sospechoso del tiroteo del 22 de marzo, registrado en un supermercado de la población de Boulder, en el estado de Colorado. El sujeto tiene 21 años y se llama Ahmad Al Aliwi Alissa. Los agentes lograron capturarlo tras un intercambio de disparos en los que el hombre recibió un impacto en la pierna y resultó herido.

El tiroteo se produjo a 45 kilómetros al noroeste de Denver. Alissa es natural del estado de Colorado, pero todavía no se sabe cuál fue la motivación de este ataque que se saldó con 10 víctimas mortales. Las autoridades piensan también que fue el único autor del tiroteo.

“¿Por qué ha ocurrido esto? Todavía no tenemos la respuesta. La investigación está todavía en su primera etapa”, dijo el fiscal del distrito de Colorado, Michael Dougherty.

Las 10 víctimas, cuyos nombres fueron revelados en una conferencia de prensa el martes 23 de marzo por la mañana, tienen entre 20 y 65 años. Entre los asesinados hay un veterano de guerra de 51 años.

Se espera que Alissa sea traslado a la cárcel del condado en cuanto sea dado de alta por sus heridas, tras ello se enfrentaría a 10 cargos por asesinato.

El tiroteo sucedió sobre las 2:30 p.m. hora local, en un almacén de la cadena King Soopers. Boulder es una población tranquila de unos 100.000 habitantes al norte de Denver y este hecho ha conmocionado al estado y al país por completo.

Varias imágenes se difundieron en redes sociales en las que aparecía cómo el sospechoso disparaba a la gente. En ellas también se observó a varios de los fallecidos durante el ataque.

Un funcionario policial informado sobre el tiroteo dijo a la agencia de noticias The Associated Press que el atacante usó un rifle AR-15, un rifle semiautomático ligero. Las autoridades están ahora intentando registrar el origen del arma.

Jill and I are devastated for the lives that have been shattered by gun violence in Colorado. Less than a week after the horrific murders in Georgia, another American city is scarred by a senseless attack. Our hearts go out to the victims, their families, and the survivors.