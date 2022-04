El título de este artículo lo he tomado prestado del III Foro Temático que se va a celebrar el próximo jueves en San Cristóbal, como respuesta a la convocatoria de reforma constitucional que ha hecho el gobierno para esta misma semana. El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Antoliano Peralta, así lo declaró: “Ejecutivo reanudará diálogos de la reforma constitucional con o sin partidos” (Diario Libre 3-4-2022). El título fiel a las declaraciones induce a pensar que se trata de una de dos, un desafío o una provocación; desafío a los partidos para que sepan que el gobierno se va a imponer con todos sus recursos, o provocación para sacar el tema de la inflación y sustituirlo por este.

Es el estilo desfasado habitual en los asesores estratégicos del PRM, que van desde cuentas falsas en redes hasta crear momentos tóxicos en una población para sacar un tema político de la agenda nacional.

La reseña elaborada por la experimentada y capaz periodista Niza Campos dice: “Sobre el tema, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, precisó que se hizo un alto en las discusiones de la reforma constitucional y que espera se retomen el 27 de abril, tras la Semana Santa”.

“Nosotros – cita textualmente- convocamos para el miércoles 20, ahí no se va a conocer porque todavía queda discutir unos reglamentos y ver algunas observaciones de los participantes a los proyectos, el otro miércoles que es el 27 donde ya probablemente entremos en materia, eso no es definitivo, pues todo depende de cómo se extienda la discusión anterior, ahora nosotros comenzamos la discusión sin esos partidos, si ellos no están seguiremos con la sociedad civil, con los académicos y con quienes estén”.

Definitivamente ahí hay desafío y provocación, lo que termina en torpeza. Y es una torpeza ponerle picante a la herida de un pueblo creada por la inflación en los precios de sus alimentos. El vocero del gobierno estruja el picante en la herida en declaraciones recogidas por elCaribe (5-4-2022), dos días después, reseñadas por otra periodista experimentada y capaz, Yanessi Espinal, bajo el título: “Vocero dice diálogo reforma seguirá sin partidos políticos”: “Homero Figueroa advirtió a los partidos que han rechazado la propuesta de reforma constitucional que continuarán con el diálogo para la reforma aunque no se integren al debate”.

“Estoy de acuerdo – cita al vocero- en seguir con el diálogo de la reforma constitucional, porque yo he dicho más de una vez que esta reforma constitucional no pertenece a los partidos, no pertenece al gobierno, pertenece a los ciudadanos…”

Desafío, provocación o torpeza, las secretarías de Formación Política, la de Asuntos Legislativos y la de Comunicaciones, con la Dirección Provincial de San Cristóbal de la Fuerza del Pueblo, organizan este III Foro Temático titulado “¿Por qué tocar la Constitución?”, con cinco de los más brillantes constitucionalistas académicos, a celebrarse el próximo jueves 21, a las 6 p.m. en San Cristóbal, cuna de la Constitución.

Lo integran los doctores Jottin Cury y Leyda M. Piña, ex-jueces del Tribunal Constitucional, doctores Eduardo Jorge Prats, Nassef Perdomo y Namphi Rodríguez, reconocidos académicos y doctrinarios constitucionalistas.

Este debate, como todos, es para “Aprender Haciendo”, será abierto en ideas y participación presencial y por una cuenta digital.