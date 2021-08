Este objeto esférico ha salvado miles de vidas a lo largo de los años

Deja sin luz a más de 10.000 hogares al subirse a un poste de electricidad para hacer abdominales

Seguro que alguna vez te has fijado en las bolas de colores vibrantes sujetas en los cables de electricidad. Pero posiblemente nunca te has preguntado realmente para qué sirven o, quizás, ya has dado por hecho que son solo un adorno para que los pájaros no se choquen con los cables al volar.

Sin embargo, tienen una función mucho más importante de la que cualquiera de nosotros se podría haber imaginado nunca, y que incluso podría haber salvado miles de vidas.

La función de las bolas es avisar a los pilotos de la existencia de los cables

Terceros

Estas bolas son mucho más grandes de lo que un ciudadano de a pie pueda ver desde abajo. Además, están hechas de colores vibrantes como el rojo o el naranja, lo que nos da alguna pista de su posible uso.

Otra de las incógnitas es con qué criterio están colocadas. Si te fijas, este tipo de bolas no las encuentras en cualquier cable de electricidad, por lo que nos indica que están puestas de forma estratégica y siguiendo alguna finalidad.

Pues bien, estas esferas rojas están colocadas en las cercanías de aeropuertos, helipuertos y ubicaciones donde existe la posibilidad de vuelos a poca altura. Su función es, por tanto, avisar a los pilotos de la existencia de los cables más cercanos a sus rutas para evitar cualquier tipo de accidente.

Las bolas en los cables de electricidad podría haber salvado muchas vidas

Terceros



Las esferas suelen estar hechas de vidrio y resina de poliéster, tienen unos 50 cm de diámetro y con un peso de 5Kg. Además, al transportar cables de electricidad en su interior, poseen una alta resistencia a la intemperie gracias a los herrajes de aluminio y la tornillería galvanizada.

Sin duda, un objeto que ha salvado miles de vidas, pero que por desgracia, se empezaron a poner una vez la poca visibilidad de los cables eléctricos ya había causado algún accidente de vuelo a baja altura. lavanguardia.com

Por CARLOTA BISBE MASES