Políticos hispanos en esta ciudad decidieron respaldar a la dominicana Diana Reyna como candidata a vicegobernadora por este estado.

Rafael Salamanca Jr. concejal por el distrito 17 en El Bronx; Luís Vélez Jr. concejal por Paterson-Nueva Jersey; y el líder comunitario Roberto Crespo (Bobby) se unieron a una delegación del Clero Hispano de NY, que dirige el reverendo Rubén Díaz, para ampliar el apoyo a Reyna.

Tanto el reverendo Díaz, un exsenador estatal y exconcejal en la Gran Manzana, así como Salamanca, Vélez, y Crespo coinciden en manifestar que Reyna tiene una excelente oportunidad de convertirse en la próxima vicegobernadora, que sería la primera hispana en ocupar este puesto.

Añadieron que la comunidad hispana nunca ha ocupado una posición de poder e influencia electa dentro de todo el gobierno del estado de NY. Con ella se han abierto las puertas de la oportunidad, es un momento en el que la comunidad hispana tiene la posibilidad de hacer historia y elegir a uno de los suyos, ya que otros grupos étnicos han disfrutado de tales logros.

Por su parte, el reverendo Díaz hizo un llamado al presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, exhortar a sus seguidores en NY para apoyar la dominicana y hacer historia en los Estados Unidos.

Y como dijera el expresidente Barack Obama, “Sí se puede” (Yes we can), sentenció Díaz.

Por Ramón Mercedes