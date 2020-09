View this post on Instagram

Tiroteo ocurrido en el sector Embrujo 2, cuando miembros de la Fiscalía y la Policía Nacional se prestaban a realizar un allanamiento en el apartamento de un reconocido delincuente, Edwin Nuñez alias "El Chivo". . El mismo los enfrento a tiros desde el tercer nivel del residencial donde se encontraba hiriendo a tres policías incluyendo a uno de gravedad.