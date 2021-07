El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), confirmó ayer jueves el hallazgo del cadáver desnudo y colgando desde la repisa de la cama con la cabeza y los brazos hacia debajo de Olga Vargas (La Dura), esposa del ex candidato a diputado (2016) y a la alcaldía del distrito municipal de Veragua en Gaspar Hernández, provincia Espaillat (2020), Luis Canela y adelantó que hay una investigación en curso.

Al cierre de esta crónica, la policía no tenía un sospechoso en relación a la muerte violenta de Vargas, que según informaciones de allegados a su esposo y la familia habría sido estrangulada en el apartamento del edificio 94-20 de la calle Astoria Boulevard en Queens.

El cadáver fue hallado por un pariente de Vargas no identificado o identificada quien después de llamarla varias veces y no recibir respuesta, fue al apartamento para verificar si ella estaba allí, a las 12:30 de la madrugada del miércoles y llamó al 911.

Los paramédicos fueron los primeros en llegar a la escena y luego policías de homicidios y uniformados del cuartel 114.

El vocero del NYPD, detective Carlos Nieves, hablando por teléfono con este reportero no pudo confirmar los detalles de la muerte de Vargas, aunque parte del protocolo de la uniformada en estos casos es no dar informaciones a los medios hasta que no se notifique a los familiares inmediatos de las víctimas.

Se adelantó que el esposo de Vargas estaba en camino a Nueva York desde la República Dominicana para ponerse al frente de los trámites y arreglos.

El tabloide New York Post que también confirmó la información ayer jueves publicó que según la policía, el cuerpo de Vargas no presentaba ningún trauma visible, pero la autopsia que se le hará en la Oficina del Médico Forense, revelará las causas reales del deceso.

Sin embargo, la muerte de Vargas ha sido calificada como sospechosa por la policía debido a la posición del cadáver.

Fue declarada muerta en el apartamento.

Una de las ventanas del apartamento estaba abierta y se cree que a través de ella, el estrangulador entró y salió del apartamento.

La policía estableció un perímetro de escena del crimen colocando cintas amarillas, “Crime Scene, Do Not Cross” (Escena del Crimen, No Cruce) alrededor del apartamento para proteger las evidencias que podrían incluir huellas dactilares.

Se dijo que el esposo de Vargas se encontraba en la República Dominicana al momento del asesinato.

El portavoz del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), detective Carlos Nieves, respondiendo cuestionamientos de este reportero la tarde de este miércoles, dijo que tras una búsqueda en la que participaron él y otros oficiales de la Oficina de Prensa y Comunicaciones (DCPI), todavía no había ninguna información sobre el estrangulamiento de Vargas.

Ella y Canela llevaban 14 años de casados y procrearon dos hijas, Jarolyn y Carolyn, de 5 y 2 años y tres meses de edad que mostraba con orgullo en su cuenta facebook y otras redes sociales.

El asesinato sigue en el misterio generando preocupación en la seccional del PRM en Nueva York, según expresaron varios de sus dirigentes.

Tenía entre sus amigos agregados en facebook al actual coordinador del gabinete de políticas sociales del Gobierno, Tony Peña Guaba.

Se identificaba como nativa de Nueva York (de Nueva York) y residiendo en Santo Domingo en su espacio de facebook.

Se desconoce si estaba de paso en Queens, tenía residencia permanente donde la encontraron muerta o se alojaba con algún familiar.

El esposo de Vargas, quien es también un reconocido empresario en Gaspar Hernández y muy cercano al presidente Abinader se postuló como precandidato a diputado en 2016 y a la alcaldía en Veragua en 2020.

En una transmisión en vivo en la plataforma “App Citizen” se muestran ambulancias y unidades de la policía frente al edificio donde residía Vargas en una escena activa de la investigación.

