Policia Nacional apresa tres personas, tras ocuparles armas ilegales en Moca y La Vega

Agentes policiales adscritos a la Dirección Regional Cibao Central, apresaron tres personas, ocupado igual número de armas de fuego iguales y una pistola de juguete, en operativos realizados en los municipios de La Vega y Moca.

En Cutupú de La Vega fue apresado Héctor Pablo Santos Liriano, cuando se encontraba estacionado y dormido en el vehículo marca Toyota, modelo Canry, negro, placa 465125, en la carretera de Manga Larga Abajo.

El mismo al ser requisado se le ocupó el revolver marca no visible, calibre 38, serie C42107 y seis cápsulas para el mismo.

En tanto que, en Moca fueron detenidos José Miguel Bonilla y Luis Martínez Almánzar, momento en que transitaban a bordo de una motocicleta marca Sucati, modelo CG150, blanca, ocupándole al primero, la pistola marca PB, calibre 9 milimetros, serie BDA-380425PY2554, con un cargador y 12 cápsulas para la misma.

También fue apresado Carlos Manuel Peña de Jesús, tras presentar una actitud sospechosa, a bordo de la motocicleta marca Tauro, negra, en la calle Principal del sector Maco Tibio de dicha ciudad, a quien se le ocupó una pistola plástica de juguete, de color negra.

Finalmente fue ocupada la pistola marca no legible, calibre 9 milímetros serie G44233, con un cargador y tres cápsulas, momento en que agentes policiales se presentaron en la calle Sánchez de la Ciudad del Viaducto, donde se había originado una discusión, interviniendo dichos miembros, no logrando apresar el individuo debido a que la multitud se agrupará, para que el mismo no fuera capturado, despojándolo del arma en mención.

En cuanto a los detenidos y lo ocupado serán enviados a la justicia, para los fines legales correspondientes.