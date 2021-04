Este 20 de abril, el jurado a cargo del caso de la muerte del afroamericano, George Floyd, ocurrida en mayo de 2020, declaró culpable por asesinato en segundo y tercer grado y homicidio involuntario al expolicía Derek Chauvin. Horas antes, el presidente Joe Biden se pronunció a favor de un veredicto “correcto” en apoyo a la familia de Floyd

Un jurado de Mineápolis encontró al expolicía Derek Chauvin culpable de los cargos de homicidio en segundo y tercer grado, así como de homicidio involuntario, por las acciones que acabaron con la vida del afroamericano George Floyd en mayo de 2020.

El jurado de 12 miembros pronunció el veredicto este martes después de tres semanas de testimonios de testigos, oficiales de Policía y expertos médicos. Los miembros del jurado comenzaron el lunes sus deliberaciones, que duraron poco más de 10 horas.

Tras el veredicto, la fianza de Chauvin fue revocada y se le ordenó regresar a la cárcel. Los ayudantes del alguacil del condado de Hennepin lo detuvieron inmediatamente y lo llevaron esposado fuera de la sala del tribunal.

El expolicía, de 45 años, permanecerá bajo custodia y será condenado dentro de ocho semanas. Según la ley de Minnesota, Chauvin puede enfrentar una condena de 12 años y medio de prisión como delincuente sin antecedentes penales. Sin embargo, los fiscales podrían solicitar una sentencia más larga, de hasta un máximo de 40 años, si el juez de distrito del condado de Hennepin, Peter Cahill, quien presidió el juicio, determina que hubo “factores agravantes”.

Los fiscales argumentaron que Chauvin mantuvo su rodilla en el cuello de Floyd durante varios minutos en un intento de arresto, lo que provocó la asfixia de la víctima, mientras que la defensa dijo que el exagente se comportó como lo habría hecho cualquier “oficial de policía razonable” en estas circunstancias y buscó cuestionar la causa de la muerte de Floyd.

