La Policía de EE.UU. ha abatido este lunes a un afroamericano en Filadelfia, desatando una nueva jornada de protestas que derivaron en disturbios y saqueos en la ciudad. Poco después, cientos de manifestantes, incluyendo activistas del movimiento Black Lives Matter, salieron a las calles.



Al parecer, un oficial disparó contra Walter Wallace Jr., de 27 años, argumentando que estaba armado con un cuchillo. En redes sociales ha circulado un fuerte video que muestra el altercado con la Policía, en donde el joven camina rápidamente hacia dos oficiales mientras una mujer, identificada en los medios como su madre, intenta detenerlo.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020



A continuación los agentes gritan: “¡Baja el cuchillo!” y, posteriormente, le disparan varias veces. Inmediatamente, Wallace cae al suelo y permanece inmóvil. La mujer se acerca al cuerpo y lanza algo a los oficiales para mantenerlos lejos.

Complete chaos in Philadelphia right now. pic.twitter.com/7oRce1xe3p — Marina Medvin 🇺🇸 (@MarinaMedvin) October 27, 2020



Poco después, otro video muestra el barrio donde sucedió el incidente. La escena se encuentra cercada por la Policía y rodeada de varios vecinos que expresan su descontento por la actuación de las autoridades.

I’m in the Cobbs Creek neighborhood of Philadelphia, where police shot a Black man less than an hour ago. Witnesses say he had a knife but was not charging police. Numerous shell casings are in the street. Neighbors are irate, crying, yelling at police. pic.twitter.com/oWtIJTDdUw — Ellie Rushing (@EllieRushing) October 26, 2020



Horas más tarde, varios activistas salieron a las calles para protestar de forma pacífica, pero rápidamente la manifestación se convirtió en un caos.

Looters are systematically hitting up stores and vehicles as the city of Philadelphia burns. What started as peaceful protests for the fatal shooting of Walter Wallace Jr has turned into sheer chaos #Philly #phillyprotests #BLMprotest #WalterWallaceJr #BLM pic.twitter.com/46XNkrkDYp — OSI News (@osiworldnews) October 27, 2020



Las imágenes de los enfrentamientos y los disturbios también fueron publicadas en Internet. Allí se ve cómo quemaron patrulleros policiales y destruyeron innumerables propiedades.El sargento Eric Gripp afirmó a los medios que los agentes fueron llamados a una casa debido a la presencia de un hombre con un arma. Cuando llegaron al lugar, fueron recibidos por Wallace Jr., quien blandía un cuchillo. El joven ignoró las órdenes de los oficiales de soltar el arma y “continuó siguiéndolos alrededor de varios vehículos que estaban allí”, agregó.

Another shot of the police cruiser on fire earlier. #Philly Philadelphia, PA pic.twitter.com/KcUFcRZ8T0 — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 27, 2020



Desde hace varios meses, EE.UU. ha registrado múltiples desmanes generados en las protestas provocadas por la muerte de George Floyd y otros afroamericanos a manos de la Policía. Las manifestaciones también han impulsado un amplio debate sobre la brutalidad policial y la justicia racial en el país. actualidad.rt.com