La comandancia del cuartel 24 situado en la calle 151 en el Alto Manhattan, decidió retirar una foto de un policía dominicano apellido Rodríguez, quien usaba la mascarilla con la imagen del personaje “The Punisher” (El Castigador) después que se subiera a la cuenta twitter de la comisaría, con un mensaje del comandante Naoki Yaguchi, alabando un arresto hecho por ese oficial y un compañero.

La masacrilla anti COVID-19 del oficial Rodríguez, también tiene palabras ofensivas en inglés como el acrónimo “DILLIGAF”, que significa “Does It Look Like I Give a F —. “, que se traduce “Parece que le doy un FK”, que quiere decir “jódete” no literalmente.

La calavera, símbolo del personaje comercializado por la empresa de súper héroes, Marvel Comics, comenzó a intimidar mucha gente y comenzaron a llover las críticas contra la fotografía en las redes sociales, lo que forzó al cuartel a eliminarle de su cuenta en twitter.

“Echa un vistazo al DILLIGAF en la máscara de Punisher con el tema de la delgada línea azul. Su empleado está anunciando que se cree juez, jurado y verdugo, pero todos lo elogian. ¿Qué diablos está mal con todos ustedes?”, criticó en twitter la activista @BellaBrownAPC.

“Imagínese que hay una elección en disputa y que extremistas pro-Trump de extrema derecha llegan a Nueva York. ¿De qué lado crees que está este tipo? tuiteó @boerumhillnbrs, activista de la Junta de Vecinos del sector Boerum Hill en Manhattan.

“The Punisher”, según los libretos de sus historietas siempre está sediento de sangre por lo que un policía no debe promover la sádica figura, dijeron otros críticos de la imagen.

“Después de observar una infracción de tráfico, PO Kite & PO Rodríguez de @ NYPD24Pct realizaron una parada de automóvil, lo que provocó una persecución a pie y un arresto. Resulta que el sospechoso estaba operando un vehículo robado y era buscado por un robo pasado. Buen trabajo”, escribió el cuartel en su cuenta.

El personaje del cómic Punisher retrata a un ex marine, y en algunas versiones de la historia, a un ex policía de Nueva York, convertido en justiciero que se deleita en ejecuciones extrajudiciales, asesinando a personas que considera criminales.

Su co creador, Gerry Conway, se ha pronunciado en contra de que los agentes de policía utilicen el logotipo.

“Es perturbador. Bajo el encuadre más positivo, Punisher es un criminal muy emocionalmente dañado”, dijo Conway en 2018 para un artículo del tabloide NY Daily News sobre el Escuadrón de Pandillas del de la policía de Nueva York.

“Este es un individuo sin ley que se la toma en sus propias manos, y esto es exactamente lo que no necesitamos como agentes de policía”, añadió el creador.

La policía dijo que la difusión de la foto está en revisión.

Por Miguel Cruz Tejada