El tiroteo tuvo lugar la noche de este miércoles a menos de 2 kilómetros del lugar donde fue asesinado el afroamericano George Floyd

Agentes de la Policía de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) mataron a tiros a un hombre durante un operativo de tráfico la noche de este miércoles en el sur de la ciudad, informa AP.

Las autoridades detallaron que el tiroteo se produjo alrededor de las 18:15 (hora local) cerca de una gasolinera, después de que los agentes dieran el alto al automóvil del hombre, sospechoso de un delito grave. Sin embargo, no proporcionaron detalles del supuesto crimen, ni tampoco dieron a conocer ninguna información sobre el hombre, incluida su raza.

Another Black Man Was Shot & Killed By Minneapolis Police During A Traffic Stop!

The police says the victim fired on them first and they returned fire!

but I can't just parrot what the cops say as if it's fact. Cops lie constantly.#BlackLivesMatter pic.twitter.com/LVqFAPhlGp