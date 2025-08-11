Publicidad
Nacionales

Policía apresa a hombre por estafa de RD\$780,000 con suplantación de identidad bancaria

Santo Domingo- Agentes de la Dirección de Área de la Policía Cibernética arrestaron a un hombre vinculado a una transferencia fraudulenta, parte de un esquema delictivo que ha provocado pérdidas superiores a RD\$10 millones a dos empresas.

El detenido es Ray Aljeni Acevedo Sosa, capturado en la calle Club de Leones, sector Alma Rosa I, Santo Domingo Este, en cumplimiento de la orden de arresto No. 0190-JUNIO-2025.

Según el informe preliminar, Acevedo Sosa recibió en su cuenta bancaria RD\$780,000 obtenidos mediante la suplantación de identidad de una entidad financiera por parte de los estafadores.

La denuncia del caso fue presentada el 12 de febrero de 2025.

El acusado fue entregado al Ministerio Público y será presentado ante la Fiscalía del Distrito Nacional para continuar el proceso legal correspondiente.

