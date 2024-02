Polanco se declara traicionado por Danilo y Leonel pidiendo aclarar manejo en elecciones municipales 2024

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El candidato a diputado en ultramar del PRD, doctor Yomare Polanco, se declaró traicionado por los ex presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes encabezan la Alianza Rescate RD, y pidió a ambos líderes aclarar el manejo que dieron en las elecciones municipales, ya que la inercia y el ego de ellos fue uno de los principales factores de la derrota.

Entrevistado por el dirigente perremeísta Pedro Aguiar en el programa “La Verdad Hablada”, Polanco sostuvo que Danilo y Leonel no echaron el pleito tenían que hacerlo y los números de Rescate RD son ridículos en contra de la oposición, no estoy enojado porque ganó el PRM, siempre debe ganar el mejor, pero hay que investigar que pasó”.

“Yo me voy a encargar de eso,”.

Polanco dijo:

“No puedo ser mezquino, después de yo analizar e incomodarme por la manera en que Danilo y Leonel manejaron esta alianza, donde nunca se saludaron, nunca la promovieron y nunca se vieron firmándola, estaba más en los libros que en los corazones de ellos. Tengo que decirles al PRM y a Abinader que hasta mi voto podría ser por Abinader. Yo, Polanco, sí me siento traicionado igual que todos los hombres serios me imagino de los otros partidos de oposición, que se sienten traicionados por los líderes de Rescate RD, Danilo y Leonel, ellos no fueron al pleito, no fueron a la batalla, no se preocuparon y pusieron sus egos por encima del país”, dijo Polanco.

“No puedo estar apoyando a personas que ponen sus egos, sus intereses o sus negocios por encima del país”, enfatizó.

“Yo estoy por esta diáspora, por esta gente y por este país llamado República Dominicana en el mundo. Quiero saber si hay alguna componenda ahí, un negocio raro porque no entiendo como en unas elecciones tan importantes, preámbulo a lo que sería el cambio de Luis Abinader que tanto es atacado, incluyéndome a mí por la canasta familiar cara, la criminalidad, la corrupción. Teníamos la oportunidad de echar el pleito ¿y lo echamos como los gallos malos?”, cuestionó Polanco.

“Olvídense de compras de cédulas, olvídense de eso y vamos a ver la voluntad y que está pasando por las cabezas de Danilo y Leonel que no echaron el pleito como tenían que echarlo”, precisó el candidato.

“Yo tengo que estar con quien esté la gente”, añadió.

Expuso que Danilo y Leonel tuvieron la misma oportunidad que Abinader y el PRM de organizar y movilizar las masas para hacer el cambio que quiere el pueblo que no es el de Abinader.

“El PRM hizo su trabajo, el pueblo está apoyando a Abinader y con toda la abstinencia que hubo, el pueblo les dijo a Leonel y a Danilo, no queremos volver para atrás”, sostuvo Polanco.

Sobre las elecciones en el exterior dijo que la diáspora, aclarando que no habrá voto preferencial, sino que será con el método de Hund aplicado a los partidos y no a los candidatos, con lo que el PRD no califica.

“Cualquiera de los diputados puede ser el más votado y no ganar”, explicó pidiendo a los electores simpatizantes de la reelección dividir el voto votando por Abinader y por su diputación en la casilla 4 del PRD lo que lo haría preferencial y será electo diputado.

Reiteró las críticas a la Fuerza del Pueblo diciendo que despojaron a Gregorio Morrobel de la candidatura y violaron el acuerdo que ese partido había suscrito con él, porque en esa organización no piensan en el pueblo ni en la diáspora sino en sus propios intereses.

“Ellos lo que piensan es que fulano es mejor para el partido, no para la diáspora y el país. Por eso, Rescate RD no funcionó porque no fue lo mejor para el país lo que buscaron, sino para sus partidos y sus grupismos”, indicó aclarando que no tiene nada contra el PRM y Abinader, pero hay que impedir que los candidatos ineptos vuelvan a quedarse en el Congreso Nacional.

“Uno de los factores de la derrota el 18 de febrero fue el de que Fuerza del Pueblo nunca pensó en el pueblo sino en su grupito y sus dirigentes. No puedo estar detrás de líderes que me hacen perder mi tiempo, poniendo sus intereses y egos por encima del país, ahí, yo no quepo”, puntualizó Polanco.