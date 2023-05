Polanco pide destitución de magistrados Román, Samir y Vallejo

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Convoca rueda de prensa este miércoles frente a la JCE en RD a las 10 AM

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco y numerosos seguidores suyos que han viajado desde Estados Unidos a la República Dominicana están convocando a una rueda de prensa frente al edificio de la Junta Central Electoral (JCE) en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo, República Dominicana este miércoles 3 de mayo a las 10:00 de la mañana en la cual pedirán formalmente la destitución del Presidente de la JCE, doctor Román Jáquez Liranzo y los magistrados Samir Rafael Chami Isa y Rafael Armando Vallejo Santelises.

Polanco y su equipo acusa a esos tres jueces del pleno actual de la JCE de encubrir la corrupción y promover la impunidad de los crímenes y crimínales financieros y electorales en las elecciones congresuales pasadas en Estados Unidos acusándolos de oportunistas, corruptos, conspiradores y protectores de los protagonistas del caos electoral y el desfalco de más de $5 millones de dólares en las elecciones del exterior del 5 de julio, 2020, en las que se ha comprobado, le robaron la victoria de la diputación ganada, quemando, desapareciendo y triturando miles de votos nulos y observados para no revisarlos ni contarlos desacatando la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenó la revisión.

Polanco, explicó junto al abogado Albert Robles que lo representa en la demanda sometida en la Corte Federal del Distrito Este en Pensilvania, que después de anunciar que pausaba hasta enero 2024, decidió regresar después que el Tribunal Constitucional (TC) le dio ganancia de causa en una reciente sentencia donde confirma que se violaron sus derechos y se le saboteó el triunfo de la diputación de ultramar.

“Estuvimos revisando y traduciendo más de 20 mil páginas del expediente de la demanda, que incluye al Gobierno dominicano, la JCE, el consulado general y al PLD y la decisión del TC había que explicárselo a nuestra gente, y a nuestros seguidores de aquí y de allá”, añadió Polanco.

“Estamos gozosos y todos nos han dado la razón, desde el día 1, 5 de julio de 2020, mi discurso ha sido el mismo, no ha variado, coherentemente, mis investigadores y equipo legal han trabajado día y noche y hoy día, estamos en la Corte Federal y seguimos ganando y avanzando en esta guerra que no se terminará hasta que no nos den el triunfo final”, añadió.

Señaló que el pleno de la nueva JCE, presidida por el doctor Román Jáquez Liranzo estaba obligado a anular el certificado en el que la anterior junta declaró ganadora a la candidata del PRM, y no puedo hablar mal de ella, porque nunca habla mal de ninguna mujer, especialmente si es madre.

“Pero, como política y diputada del partido de Gobierno debió renunciar ahí mismo, o esos tres magistrados de la JCE que apoyan la corrupción, sabiendo la verdad porque ellos han visto todos los correos electrónicos y sin la junta, ese fraude no se hubiera hecho. Sin embargo, prefirieron ocultarlo, y miren donde estamos, que todavía no se ha hecho justicia con la diáspora”, subrayó Polanco.

“Porque aún con la sentencia del TC que dice claro que se me hizo fraude, todavía ellos no han tenido los pantalones y estoy hablando de Román Jáquez, Rafael Vallejo y Samir Isa Chami, de hacer las correcciones de lugar”, expresó.

“Mis investigaciones han descubierto que Samir no es de la sociedad civil ciudadana como él dice y responde a una clase política, el sector de Hipólito Mejía que le ha negado actuar correctamente”, reveló Polanco.

“Samir se ha opuesto a todo lo que es la justicia, para que el 2+2 sea 4, ha engañado al pueblo dominicano, está influenciado por mi gran amigo, Hipólito Mejía, pero está supuesto a hacer lo correcto, pero sin embargo no hace lo correcto”, precisó.

“Está apoyando la corrupción, la malversación de 5 millones de dólares, y que se robaran una diputación que la dieron a cambio de impunidad, los ladrones de los cinco millones de dólares, que era la representación de la democracia de la mayoría aquí, en Estados Unidos y además de eso, contratan un bufete de abogados carísimo de Pensilvania a representar lo que no van a ganar, la vagabundería de los criminales y pagan millones de dólares del pueblo dominicano para representar en Pensilvania a una JCE que lo hizo fue delinquir y criminaliza, eso es Isa Chami”, puntualizó Polanco.

Sobre Vallejo, dijo que es lo mismo.

“Tiene unos amiguitos según lo que dicen las investigaciones que son los dos duros, Castaños Guzmán y Gilberto Cruz Herasme. Si se roban más de 5 millones de dólares y una diputación y lo permiten, ahí está Vallejo para santiguarlos con el PRM y dejar eso a un lado”, sostuvo.

“Esta nueva JCE la llamo tan corrupta como la otra. Incluyendo a Román Jáquez, todos me han recibido, he hablado con ellos, se han presentado como persona honorables que van a administrar la justicia de manera correcta pero después que Jáquez se ha metido a la vagabundería de apoyar corrupción y a gente corrupta: Román Jáquez, era a ti que te correspondía entregar a la justicia esos crímenes de malversación de fondos, fraude, quema de boletas, obstrucción de la justicia, lavado de dinero, robo, evasión de impuestos, pero entre bomberos no se pisan la manguera”, indicó Polanco.

“Bueno pues, Román Jáquez, te la vamos a pisar a ti, porque con esa forma de ustedes actuar en contra de la diáspora, les voy a pedir a los abogados que también los investiguen aplicando la Ley R.I.C.O que son parte de una mafia, la misma que ha controlado desde que Castaños Guzmán y Cruz Herasme y todos sus secuaces montaron la mafia aquí en la OCLEE donde hicieron y deshicieron en territorio norteamericano, abusando de ciudadanos norteamericanos, ustedes siguen la misma mafia porque son tan corruptos como los anteriores”, advirtió.

“Si yo estoy equivocado, demuéstrenmelo, es fácil: sometan a la justicia a los criminales, porque no fue suficiente desvincularlos de la JCE. No, ustedes sí tienen en archivo los expedientes que los implican a ellos.

Polanco acusa a estos tres jueces de atender sus agendas personales en vez de administrar la justicia correctamente como deberían de hacer. Denunció que “Román Jáquez está enfocado en repetir 4 años más como Presidente de la JCE por lo que demuestra un apoyo total al gobierno en su tarea de preservar la diputada ilegítima del PRM impuesta por la pasada gestión de la JCE, lo mismo está haciendo el Majistrado Samir Chami quien ha hecho todos los esfuerzos posibles para no permitir que la verdad triunfe en el caso Polanco porque también aspira que al congraciarse con el PRM, específicamente con Hipólito Mejía, Samir creé que aseguraría ser el próximo Presidente de la JCE para Rl periodo 24-28. En otras palabras, estos jueces han querido sacrificar a la diáspora y no administrar la justicia para beneficios personales, y eso no lo vamos a tolerar”, enfatizó Polanco.

EL ABOGADO

El abogado Robles explicó que la defensa de la JCE alega en la corte que no es responsable de lo ocurrido en las elecciones del exterior 2020.

Dijo que esa moción carece de solidez y el equipo legal de Polanco trabaja para que el juez del caso la desestime.

“Tienen abogados muy buenos, aunque no son mejores que nosotros, pero son buenos y son bien caros para eso”, añadió Robles.

“Pero fundamentalmente en este caso, lo que queremos que estén bien claro es que los hechos no están en debate, todo el mundo sea del partido que sea, admiten que hubo irregularidades, crímenes”, dijo.

El jurista señala que la JCE alega que un país soberano puede ir a otro país soberano y cometer crímenes en ese país soberano sin ningún tipo de consecuencias.

“Ese es el argumento principal de la JCE”, precisó Robles.

“Los casos son vinculantes porque comparten una parte del caso del doctor Yomare Polanco pero también nacen de la misma controversia sobre las elecciones 2020”, agregó.

Los detalles fueron ofrecidos por Polanco y Robles en el programa “Nosotros en USA” emitido el domingo 30 de abril 2023, entrevistados por el reportero Manuel Ruíz.