Polanco pide a PRO – ERD y otros comunitarios a no enfrentar jueces del TC en visita a EEUU y resalta disidencia del magistrado Díaz Filpo

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco llamó a numerosas organizaciones de la diáspora integradas por cientos de líderes sectoriales de la comunidad dominicana en ultramar, entre ellas Proyecto Exigimos Respeto para la Diáspora (PRO-ERD); Proyecto Renacer Voluntad Popular (PRVP), Dominican American Society and of the Hispanic Affairs (DASHA), Pellerano & Pellerano Nelly Agency, la asociación de Saloneras y Estilistas de la Belleza, entre otras, a no enfrentar a los jueces del Tribunal Constitucional (TC) por la sentencia #TC 013-23 sobre las elecciones del exterior 2020 y quienes visitarán esta ciudad este 19 de abril para que puedan desarrollar con normalidad la agenda que llevarán a cabo.

Polanco, también resaltó y agradeció la posición disidente con la sentencia al magistrado Rafael Díaz Filpo, segundo en la plantilla del TC, quien calificó de laguna procesal la decisión de sus colegas para calificar de inadmisible el recurso de revisión de lo ocurrido en los comisiones de 2020 en los que funcionarios de la Junta Central Electoral (JCE), desacataron el dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) ordenando un reconteo de millares de votos que perjudicó la candidatura de Polanco a diputado de ultramar como candidato del PLD.

Díaz Filpo, pidió a los demás jueces del TC revisar y enmendar la laguna para salir de ella.

“Los señalamientos que anteceden justifican nuestra posición de que, contrario a lo decidido en el voto mayoritario de declarar inadmisible el recurso por carecer de objeto, el presente recurso debió admitirse y conocerse el fondo del mismo, a fin de determinar la procedencia o no de las pretensiones de la parte recurrente”, escribió el magistrado Filpo en su exposición.

Los otros jueces, también se declararon virtualmente incompetentes por no tener jurisdicción y asumir una posición para revertir las decisiones de la JCE que atribuyó el triunfo a una candidata del PRM, a pesar de las evidencias irrefutables presentadas por los abogados de Polanco.

El líder político, comunitario y empresarial radicado en Nueva Jersey agradeció a Filpo su alto grado de responsabilidad, transparencia y objetividad para reconocer la vulneración de la que fueron objeto los derechos de los electores de la diáspora y el candidato Polanco con apoyo mayoritario.

En un documento enviado a los medios, las organizaciones sostienen que en el párrafo 9 del artículo 9 de la reciente sentencia #TC 013-23, esa alta corte, se obvia las evidencias contundentes que demuestran que el postulado fue víctima de una conspiración para truncar su triunfo, argumentando que se fue a otro partido, citando al Proyecto PRO ERO-RD, lo que porque es una entidad apartidista, comunitaria y dedicada a la defensa de la diáspora, fundado y presidido por el prestante periodista Esteban Cabrera.

“Los magistrados del TC han evadido su propia visión y misión con el comprobado fraude congresual cometido contra el postulado candidato a diputado Yomare Polanco, durante las elecciones congresuales del 2020”, explica ERO-RD en la declaración de prensa.

A pesar de que las investigaciones de la propia actual Junta Central Electoral (JCE) revelaron que ex funcionarios de las OCLEE y OPREE en Nueva Jersey, Washington DC y Pensilvania, confesaron y admitieron su participación en el caos electoral creado en 2020 para perjudicar a Polanco y vulnerar la voluntad de miles de votantes que sufragaron en su favor.

En un edicto contradictorio, el TC sostiene que aunque considera inadmisible el recurso, ello no significa que no se haya vulnerado el derecho de Polanco y los electores en la circunscripción #1 de Estados Unidos, escenario de la conspiración y la manipulación.

Los críticos de la sentencia sostienen que la decisión del TC confiere impunidad a los conspiradores en las elecciones del 5 de julio 2020, algunos de los cuales desfalcaron millones de dólares de los fondos destinados a los comicios, negando el derecho de elegir y ser electos a los votantes de la diáspora.

Recuerdan que la misión del TC es garantizar la prevalencia de la constitución dominicana a todos los ciudadanos, la defensa del orden constitucional, el respeto a la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para mantener intacto el estado de derecho y el sistema democrático de la República Dominicana, donde quiera que se encuentren sus nacionales.

“La sentencia de los magistrados del TC es un adefesio juridico porque niega a un ciudadano sus derechos constitucionales más elementales como el de elegir y ser elegido”, dijeron los activistas.

“El desacato a la sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) por parte de la Dirección del Voto Dominicano en el Exterior de la JCE que solo hizo el reconteo de 75 colegios electorales con 711 votos nulos excluyendo 87 colegios electorales equivalentes a unos 5,667 votos nulos”, admitió el TC en la sentencia de inadmisibilidad.