Al cumplirse dos años del denunciado caos electoral en la circunscripción #1 de Estados Unidos en las elecciones del exterior 2020, el doctor Yomare Polanco, postulado a diputado de ultramar en esos comicios ofrecerá amplios detalles en rueda de prensa este martes 5 de julio a la 1:00 de la tarde en el restaurante “Casa del Mar” de la avenida Webster en El Bronx.

La demanda fue registrada el viernes en la Corte Federal del Distrito Este en Pensilvania a través del abogado dominicano Albert Robles (Al) especialista en derechos civiles y miembro litigante en derechos constitucionales del prestigioso bufete van der Veen, Hartshorn and Levin con sede en Filadelfia.

Polanco, está convocando a los medios de comunicación para detallar los cargos contra el estado dominicano, ex funcionarios de la JCE, entre ellos su ex presidente doctor Julio César Castaños Guzmán, al consulado y el ex cónsul general Carlos Castillo, el ex director del voto en el exterior, Gilberto Cruz Herasme, los ex miembros de las OCLEE´s y OPREE´s en Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC y varios otros imputados acusados de dolo por el desfalco de millones de dólares de los fondos destinados, fraude electoral, manipulación de los resultados con la que quemaron, trituraron y desaparecieron miles de boletas desacatando un dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) que ordenó un reconteo.

El demandante, Polanco, ha venido durante los dos años manteniendo consistentemente una campaña de denuncias y querellas depositadas ante el Tribunal Constitucional (TC), Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción (PEPCA), el Ministerio Público y la JCE en la República Dominicana sin obtener respuestas hasta ahora.

Sus denuncias son apoyadas por parte de los influyentes líderes políticos dominicanos, entre ellos, el doctor Leonel Fernández, cuentan con evidencias como testimonios de ex funcionarios en el exterior de la JCE, fotos, videos y documentos del TSE y el TC.

En una reciente entrevista en el programa Revista 110, Polanco aclaró que estaba tratando de no llegar a los tribunales de Estados Unidos para no hacerle daño a su país, República Dominicana pero ante la inercia de las autoridades y el tiempo en que el caso pudiera perimir, 5 de julio 2022, decidió someter la demanda.

Dijo que en la conferencia de prensa dará a conocer pormenores del expediente para que la diáspora, los votantes del exterior y todo el país, queden adecuadamente informados de la fase federal del proceso.

Polanco añadió que está confiado en que en Estados Unidos se hará justicia castigando a los culpables del desfalco y caos electoral para restituir los derechos civiles y constitucionales de los electores dominicanos en territorio norteamericano cedido a la República Dominicana para celebrar las elecciones en el exterior, y que fueron descaradamente violados por quienes organizaron los comicios y administraron los fondos malversando millones de dólares.

Recordó que una auditoría independiente muestra con pruebas contundentes cuán tan siniestra fue la conspiración para arrebatarle la diputación y desfalcar el dinero del pueblo.

“Esperamos a todos nuestros amigos y aliados de los medios locales convocados a esta trascendental rueda de prensa en la que conocerá los detalles de primera mano de esta demanda histórica”, añadió Polanco.

Indicó que es la primera vez que el estado dominicano es demandado federalmente en Estados Unidos por la violación de los derechos civiles y constitucionales de los dominicanos en ultramar.

“Confiado al ciento por ciento en una justicia absoluta que se imparte con equidad, equilibrio y se aplica a todos por igual en los Estados Unidos de América”, agregó Polanco.

EL ABOGADO

El abogado Robles es un litigante con experiencia transaccional y en asuntos corporativos, constitucionales y de propiedad intelectual.

Su temprana pasión por la tecnología y el espíritu empresarial dio forma a su carrera legal y lo guió en su llamado a ayudar a otros en su búsqueda del sueño americano, reseña el perfil del jurista en el sitio web del bufete.

“La perspectiva única de Al, su conjunto de habilidades diversas y su enfoque pragmático y orientado a los resultados le han valido la distinción única de trabajar en algunos de los casos más destacados del país”, se explica.

“Desde la defensa de los derechos civiles fundamentales de los ciudadanos comunes contra la extralimitación de los actores estatales hasta ayudar a las marcas corporativas a asegurar sus derechos de marca, Al se erige como un defensor celoso e inquebrantable de los intereses de sus clientes, tanto en la sala del tribunal como en la sala de juntas”, indica la reseña.

Como inmigrante de la República Dominicana trabaja incansablemente para que los servicios legales estén disponibles para la comunidad hispana lamentablemente desatendida, resume el bufete.

Por Miguel Cruz Tejada