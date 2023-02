Polanco demuestra en debate con presidente del PRM NY ganó diputación de ultramar en elecciones del exterior 2020

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ Durante un debate en televisión con el presidente del PRM NY, el doctor Yomare Polanco demostró presentando las actas de votación que fue el triunfador a la diputación de ultramar en las elecciones del exterior en 2020.

Enfrentándose al vicecónsul Julyn Mateo, presidente del partido oficial, coordinador general del Comité de Partidos Políticos en Nueva York y delegado de la formación perremeísta ante la Junta Central Electoral (JCE), Polanco desmontó la versión de que su defensa del voto y los derechos de los electores dominicanos en ultramar es un “pataleo”.

Mateo, quien admitió la cantidad de votos obtenida por Polanco en Nueva York, Nueva Jersey y Washington, mantuvo la posición de que partido barrió con las diputaciones en 2020, pero a la pregunta de “¿dónde están los votos quemados?”, que le hizo el contendiente no pudo responder.

Polanco desglosó los resultados de su victoria mostrando los porcentajes por encima de los del PRM con las sumas del método D´ Hondt.

Aseguró que en Nueva York donde hubo 2,459 votos nulos que ganó por 276 votos a 82 y no se reflejan en esa acta que dice: Polanco 19.09% y PRM 54.38%.

“Es decir multiplicando a 19.09 x 3 yo tengo: 57.27% y PRM solo tiene 54.38%.

Gané a Nueva York por 2.89% más de votos sin añadir los 276 votos del conteo de los nulos que nunca me los sumaron”, explicó Polanco.

En Washington DC – donde hubo 130 votos nulos que fueron todos quemados, dijo que alcanzó 21.59% y el PRM tenía 56.34%. “Multiplicando a 21.59 x 3 (sin añadir los 130 votos nulos) yo tengo 64.77 % de lis votos y el PRM tiene 56.34%”.

En Washington DC se mostró ganador por 8.43%.

Sobre Nueva Jersey con 2,735 votos nulos que también fueron quemados, robados y contaminados por lo que no se pudieron contar, obtuvo 19.64% y el PRM, 58.53%, pero multiplicado por 3, los votos de Polanco ascendieron al 58.93

“Multiplicando a 19.64% x 3 (sin añadir los 2,735 votos nulos) yo tengo 58.92 % de los votos y el PRM tiene 58.53%”, desglosó Polanco.

“Yo gané la OCLEE de New Jersey por 0.39% a pesar de que me quemaron casi 2,735 votos”, reveló Polanco siempre mostrando las actas.

Polanco, que fue postulado por el PLD y que a una parte de la dirigencia morada los sindica como participantes en la conspiración en su contra para despojarlo de la curul, hizo acopio del método D’ Hondt que multiplica por 3 cada voto alcanzado por el candidato de la primera posición, como fue el caso de Yomare.

Ante la insistencia de Mateo de que el PRM obtuvo un caudal inalcanzable de sufragios adjudicando la JCE la diputación a la desconocida perremeísta Kenia Bidó, Polanco rechazó el cálculo errático de Mateo, recordándole que con la que quema de más de 2,000 votos nulos y observados en Pensilvania, se tuvo la aviesa intención de evitar el conteo para sacrificar su triunfo debido a la conspiración.

A esa explicación, Mateo volvió a guardar silencio. Polanco le recordó otra vez que los encargados de las elecciones en Nueva Jersey, Pensilvania y Washington DC, desacataron un dictamen del Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se hiciera el reconteo y la respuesta fue quemar, desaparecer y triturar miles de boletas para hacer imposible la revisión de los resultados que le daban la ventaja definitiva.

Mateo, mostrando su copia del acta, intentó hacer una ecuación fallida en la que dijo que según el último boletín de la JCE, el PRM obtuvo 21,687 votos para un 54.83% y Polanco y el PLD, un 19.8%, pero no incluyó la diferencia establecida por el referido método que multiplicando 19 x 3, da 57%, superando al PRM con el 3% basándose en el mismo método.

“Yo te voy a dejar ahora para la escuela, para que tú me lo desnudes a mí ahora y me lo demuestras aquí ahora, para yo decir que tú ganaste. Hazme esas misma ecuación”, retó Mateo.

Mostró un acta con 38, 882 sufragios obtenidos por el PRM y el PLD 7,613 en Nueva York. “Lo mismo que él (Polanco) está poniendo, esos fueron los votos válidos: 58.34%, nosotros y 19.09%”, añadió Mateo alegando que el diputado es de la circunscripción y no es de Nueva York.

“Cuando él me demuestre aquí en el ejercicio, yo digo: ganó”, desafió Mateo.

El presidente del PRM sostuvo que según su acta, el partido oficial obtuvo 43,337 votos (56.86%) y el PL, 14,299 para un 18.76%. Si usted divide los 53.86 entre tres, nos da a nosotros, 18.95% y al PLD le da 18.76%”.

Admitiendo que “coincidimos en Nueva York yo quiero que usted me demuestre lo contrario, busque en Filadelfia, Boston y en toda la circunscripción y va a ver que todo eso que está ahí, está desmontado”.

Jocosamente Mateo expresó “¿qué culpa tenemos los partidos de que Yomare diga que aparecieron 800 votos en blanco?, eso quería yo para que Yomare no ganara”.

La respuesta numérica de Polanco no se hizo esperar y afirmándose siempre en el método D´ Hondt, replicó que “yo gané”.

Le dijo al presidente del PRM: “Julyn, gracias, usted es todo un caballero, lo digo de corazón, pero usted acaba de perder”.

Añadió Polanco que precisamente los votos que hacen falta, son los quemados, 6 mil en total.

“Olvídense de esos 6 mil votos pero hacen faltan y esos eran los votos que el TSE ordenó contar. En los números que él (Julyn) acaba de dar de la circunscripción completa me faltan los votos quemados de Pensilvania”, indicó Polanco.

Reveló que la fallecida encargada de la OPREE en Pensilvania, Gisela Adela Almonte Francisco quemó los 6 mil votos allí y Sublime Larancuent Guzmán, quien era encargada interina de la OPREE hizo lo mismo en Washington DC.

“Los números que acaba de decir Julyn son los verdaderos: nosotros ganamos. No es como él (Julyn) dice, en Nueva York estando en 0, faltaban los votos nulos por contar. Nosotros teníamos 19% y ellos, 54%. Con el método D´ Hondt, mis votos valen 3, los de ellos, 1 porque estoy luchando por un primer lugar y ellos por un tercero. Multiplica 19 x 3, son 57 y ellos tienen 54, perdieron Nueva York”, desglosó Polanco.

“El abuso que cometieron muchos peledeístas, muchos de la JCE y muchos perremeístas, no se puede perdonar”, advirtió Polanco.

“Esta diáspora ganó, yo gané claro la tercera diputación, está demostrado que triunfé en Nueva York, Washington DC, Nueva Jersey y si yo no gané en Pensilvania fue porque me quemaron los votos, los otros no pudieron haber ganado tampoco porque no les contaron un solo voto”, afirmó.

“El TSE del que desacataron su sentencia, no mandó a ninguno de ellos a juramentarse y yo tengo la resolución del 13 de aqgosto. Castaños Guzmán volvió a hacer caso omiso porque la junta ya había vendido mi diputación y quizás el PLD también por impunidad”, precisó Polanco.

Ante la insistencia de Mateo de que en Filadelfia el PRM obtuvo el 60.69% a 16% del PLD, eludiendo referirse a la quema de votos, Polanco lo conminó a buscarle los votos que le quemaron.

Los conductores del debate en el programa producido y conducido por Edward Almonte coincidieron en apoyar que las denuncias sobre el caos electoral 2020 se sigan difundiendo para concientizar a la población de que eso no puede volver a pasar.

Polanco reafirmó recientes declaraciones suyas diciendo que está a favor de que en el voto en el exterior continúe sin corrupción ni delincuencia y bajo estrictas regulaciones, vigilancia y monitoreo para que no se reedite la situación de 2020.