El presidente electo, Luis Abinader, reiteró este lunes el énfasis que ha venido poniendo en la composición del gabinete en que se apoyará para encarar la gravísima crisis que tiene por delante el país, designando como ministro de Salud al doctor Plutarco Arias, especialista en enfermedades respiratorias, académico con dilatada experiencia en el servicio público y en la gestión privada del sistema sanitario nacional.

Para reforzar su especial dedicación al área, Abinader adelantó además la designación de la neumóloga Ivelisse Acosta, experimentada investigadora y diseñadora nacional y regional de programas y acciones para la atención de dolencias respiratorias, y actual presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax.

Se designará al Dr. Plutarco Arias como Ministro de Salud Pública y Asistencia Social, y a la Dra. Ivelisse Acosta, como Viceministra de Salud Colectiva.



Ambas designaciones son especialmente auspiciosas en momentos en que el país es azotado por los efectos de salud, económicos y sociales de la pandemia del Coronavirus que hasta el momento no se ha logrado controlar.

Arias ha sido Jefe de Servicio de Neumología del Hospital Presidente Estrella Ureña IDSS (2007-2020), médico del Servicio de Neumología en la Unión Médica del Norte (1998-2020), Miembro del Consejo de Directores (1998-2000) (2014-2020), Ex Viceministro de Estado de Salud Pública para la región Norte 2000-2004, Ex-Profesor Titular de la Cátedra Neumología Pontificia Universidad Católica Madre Y Maestra 1992-2015, Profesor de Difusión de Respiratoria y Trastornos del Sueño de la Sociedad Latinoamericana del Tórax (ALAT) 1982, 1986 Sociedad Dominicana De Neumología y Cirugía Del Tórax (SDNCT) .

En 1986 realizó estudios en la Sociedad Española De Patología Respiratoria (SEPAR), 1993 Current Issues In the Managment of Infectuous Diseases, Puerto Rico , 1995 Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología , 1997 Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo Norte), 2000 Academia Europea De Asma, Alergia e Inmunología (AEAAI), 2001 Sociedad de Neumólogos Madrileña (Neumo Madrid) , 2002 European Academy of Allegology and Clinical Inmmunology (EAACI) , 2003 American College of Chest Physicians (ACCP- Chest #262136).

Ha sido Presidente Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo-Norte) 2009-2011, Neumólogo del Año de la Sociedad de Neumólogos del Norte (Neumo-Norte) 2013, Presidente de Congreso de Neumología de la Clínica Unión Médica del Norte 2008, 2014 y 2019, “Tercera Clasificación de los Trastornos Respiratorios del Dormir” (2016), Enfermedad Ficticia Neurorespiratoria, Comportamiento de la Incidencia de Hidatidosis Pulmonar en 7 años , Linfoma Pulmonar en la Escuela Nacional de enfermedades del Tórax, Madrid, Carcinoma Pulmonar de Células Grandes en Paciente Joven, Desórdenes Respiratorios y Embarazo, Congreso internacional de la Federación Centroamericana y del Caribe de Neumología.

Socio Fundador de la Clínica Unión Médica del Norte. Arias ha integrado directivas médicas de diferentes asociaciones nacionales e internacionales relacionadas con la propia y otras especialidades, ha hecho publicaciones, pertenecido a gremios del sector salud y ha tenido una dinámica participación en la vida social y política.

Viceministra Acosta

-Ha tenido experiencia como investigadora principal en el diseño e Implementación de la Vigilancia Rutinaria de la Tuberculosis en el Personal de Salud en Siete Hospitales Priorizados de Referencia Regional / Nacional.

En 2015 fue investigadora principal en el Estudio: “Prevalencia de TB Pulmonar en personas con VIH y factores de riesgos asociados en RD” IDCP/FM. Gerente proyecto tuberculosis 2004-2010 Proyecto Fondo Global-Profamilia, consultora en tuberculosis para la región 2008-

Actualmente trabaja como investigadora de la Organización Mundial de la Salud (OMS), investigadora asociada desde 2002 y en la actualidad como investigadora del Centro Nacional de Investigación Materno Infantil (CENISMI) directora Programa Nacional de Tuberculosis 2000-2004 del Ministerio de Salud Pública (Antiguo SESPAS) médico del Servicio de Neumología 1997.

Es médico neumólogo del Seguro Médico de la UASD , completó formación académica en el Hospital Santo Socorro Facultad latinoamericana de ciencias sociales (FLACSO) Estudios en Políticas Públicas Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD), Diplomado Superior de Actualización en Seguridad Social Fundación Jiménez Díaz (avalado por la Universidad Autónoma de Madrid), Especialización en Neumología en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), de la que es egresada como doctora en Medicina.