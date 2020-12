El ministro de Salud Pública, doctor Plutarco Arias, afirmó este lunes que el sector privado y de manera particular el de Santiago ha sido parte importante de que la letalidad, de que la letalidad del COVID-19 se encuentre entre en 1.64%, una de las más bajas en el mundo.

Manifestó que los médicos han innovado, donde la clínica universitaria Unión Médica, ha sido parte de ese proceso, razón por la cual se siente orgulloso de su personal, lugar donde fue atendido cuando resultó afectado por dicha enfermedad.

“Como te dice la gente, no sabemos todavía, que es todo lo que vamos a poner, pero al fin y al cabo los resultados aquí han sido muy bueno y fruto de eso fue que yo me ingresé durante seis días, seis días duré y a los seis días me fui y a los 12 días estaba en la calle”, expresó.

El funcionario se refirió en esos términos al participar en el acto de inicio de la semana aniversario número 23, de ese centro de salud, por lo que exhortó al personal de Unión Médica a sentirse orgulloso de su institución.

“Les quiero decir que se sientan orgullosos de esta institución, que la lleven con ustedes y que esto nos hace cada día mejores, más grandes y los reconocimientos tantos nacionales como internacionales cada día son mejor”, precisó.

Plutarco Arias dijo que se sentía orgulloso, porque justamente de hoy a mañana, esa institución estaría recibiendo su certificado, donde la clínica pasa a ser universitaria, lo que merece un aplauso de todos.

“En la tarde de hoy estaremos firmando ese documento que dice que nosotros seríamos una institución universitaria y académica totalmente, por ese esfuerzo docente de la gente que ha estado dirigiendo durante tanto tiempo”, subrayó.

En tal sentido mencionó a las doctoras Conchita Robledo, Javiela Tejada y los demás miembros del equipo docente que de alguna manera han estado al frente de la institución, y por supuesto la encargada de investigación, doctora Natalia García.

“Y como tenemos el padre de la educación el que tiene que ver con todo ese montaje el doctor Daniel Rivera, que tiene que ver mucho con los que es la educación docente universitaria, sobre todo para la clase médica, lo lógico es que a Unión Médica, le llegara la categoría de ser clínica universitaria ya”, enfatizó.

Agradeció al personal médico y paramédico que durante su internamiento en ese centro le atendió y a la institución, por lo que les exhortó aprovechar, que están en el mejor camino, para seguir siendo la excelencia al alcance de todos.

Arias explicó que ese centro asistencial, es no solamente donde van los acaudalados, los ricos y los pobres, porque allí acude todo el mundo en busca de salud, donde quizás el mayor éxito ha sido que la clase media les ha escogido como su casa cada vez que se enferma, lo que ha permitido que crezcan y que sean la institución de más éxitos en el país a nivel privado.